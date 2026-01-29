2026臺南車展盛大開幕 展覽效益帶動地方經濟繁榮

記者游宜橙/台南報導

「2026臺南車展 (Tainan Autoshow)」今 (29) 日於大臺南會展中心盛大開幕，本屆車展集結上百家廠商，總計520格攤位滿館展出，汽車、機車與重型機車等各大品牌同步推出2026年新車，最新零配件與周邊部品齊聚一堂，展區涵蓋汽車區、汽機車零配件區、重機、二輪車區及汽機車周邊產業區等。作為今年初春首場大型車展，參展廠商來自全國各地，除各款新車亮相外，各式展品琳琅滿目，充分展現汽、機車產業的多元樣貌與活力。邀請全國民眾把握展期 (1月29日至2月1日)，前來臺南品嚐美食、參觀車展、參加抽獎活動，一同感受南臺灣最熱鬧的車展盛會。

市長黃偉哲表示，會展產業除了活動本身帶來的直接效益外，更可帶動周邊產業發展及活絡經濟，市府近年積極推動會展產業發展，持續結合民間資源，引進並培育多元展覽活動落地臺南，透過公私協力，逐步形塑具規模且具延續性的常態性展覽品牌，展現臺南會展產業的成長動能。而臺南車展在市府連續三年經費挹注與輔導下，已成功培養民間單位自主籌辦的能量，使這項南臺灣具指標性的車展得以持續在臺南深耕發展，充分展現城市會展實力。

經濟發展局局長張婷媛指出，邁入第四屆的臺南車展，匯聚新車、重機、汽機車零配件及各式周邊商品廠商，全面呈現臺南汽、機車產業的多元面貌。從在地供應鏈、二輪產業，到新型態車輛與生活應用，透過推動會展產業的政策支持，逐步打造出完整且成熟的產業生態系，不僅展現技術創新與產品多樣性，也彰顯臺南作為南臺灣汽機車產業重鎮的實力與發展潛力。此外，今年車展更結合臺南購物節活動，民眾於現場認可攤位消費，即可享有抽獎序號加倍送等優惠，透過展覽帶動消費、以消費刺激經濟，讓產業成果實質回饋城市發展與市民生活。

經發局補充，為期四天的「2026臺南車展」，不僅是今年初春南部最盛大的汽機車展覽盛事，更是一個結合新車發表、產業趨勢、露營生活、改裝美學與騎士文化的專業交流平台。展期周末亦安排大型重機車聚活動，總數近400輛重機集結，並有哈雷、印地安等18支車隊參與。展覽現場同步安排多元舞台表演、品牌推廣活動，以及打卡送好禮、集章抽獎等互動內容，展期間單筆消費滿500元即可兌換摸彩券，最高可兌換10張，獎項包含行車紀錄器、住宿券與頂級安全帽等豐富好禮，讓民眾在逛展之餘也能滿載而歸。更多車展參觀資訊及活動詳情請至工商時報官網 (https://cec.ctee.com.tw/autoshow/) 查詢。