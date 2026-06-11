2026臺東博覽會前哨戰 紅土之上棒球特展7月移展臺東

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東博「紅土之上」棒球特展（臺東縣政府教育處提供）

東博「紅土之上」棒球特展（臺東縣政府教育處提供）

繼中華隊在國際賽事接連奪冠、擊敗勁敵並點燃全民棒球熱潮，由臺東縣政府主辦的「2026臺東博覽會」首發前哨戰「紅土之上」棒球特展，在臺北松山文創園區展出16天並吸引超過2萬人次朝聖後，將於7月3日至8月20日移展「臺東棒球村第一棒球場」，邀請全國民眾在今年夏天回到棒球原鄉，感受最純粹的棒球魂。

臺東縣長饒慶鈴指出，臺東素有棒球原鄉美譽，培育出許多優秀的職棒好手與國家級戰將，是全臺極為重要的棒球運動大縣；特展在臺北圓滿落幕並獲得各界熱烈迴響，除了向全國展現臺東在體育人才培育上的豐碩成果，也成功讓都會區民眾搶先感受臺東棒球的輝煌與傲骨。

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2026臺東博覽會以慢經濟、臺東藍、永續發展、南島文化為核心價值，並以 Slow for Life 作為展會標語，當棒球特展回到臺東主場，不僅是豐富的展覽，更是誠摯邀請每一位踏上臺東的民眾放慢腳步，品味這片土地的靜謐與豐盛，找回生活最純粹的節奏。

臺東縣政府教育處說明，展覽將透過豐富的文物與歷史照片，見證從日治時期到戰後的臺東棒球發展輝煌年代，展區內也將延續呈現張育成等臺東子弟參加2026年世界棒球經典賽的實戰球衣，讓球迷得以近距離重溫經典賽最高殿堂的榮耀。此外，現場更增設投球體驗區，利用運動科學機器設備追蹤球的軌跡，並即時分析球速、轉速、旋轉效率、轉軸角度等關鍵指標，讓參觀民眾能親身感受職業等級的科學測試，兼具歷史情懷與科技互動。