2026臺東跨年晚會《東！帶我走》 張惠妹將壓軸開唱
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】「演唱會女王」張惠妹（aMEI）日前宣布將於2025年12月31日回到故鄉臺東壓軸開唱，領銜《東！帶我走》2026臺東跨年晚會，並號召A-Lin、玖壹壹等藝人卡司共襄盛舉，為深化城市參與感，臺東縣政府同步啟動全城拍照活動，自今(1)日起從臺東機場到鐵花路串聯設置5個跨年限定打卡景點，民眾只要拍照上傳，即可參加抽獎，獎品包括北東來回機票等，歡迎踴躍參與。
縣府文化處表示，今年跨年以《東！帶我走》為主題，活動將於臺東市國際地標（海濱公園）自18時起一路唱至翌日凌晨，視覺設計採亮粉、亮綠與海洋藍為基底，象徵「從海出發、向光前行」，呈現臺東濱海城市的自然氣息。在臺東縣政府邀請下，阿妹以家鄉女兒之姿回到起點，並號召10組出身臺東或長年與臺東關係深厚的音樂人同台演出，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya等跨世代卡司。
卡司陣容橫跨流行、嘻哈、原民音樂到抒情派，囊括金曲、金馬甚至金鐘得主，為今年臺東跨年帶來最高含金量的演出。從日落到倒數，現場煙火、海風與星光交織，以音樂迎接2026年第一道曙光，打造臺東專屬的跨年氛圍。
文化處指出，臺東縣政府自今日起於臺東機場、臺東故事館、中華路鐵花路口、南京路新生路口，以及跨年會場設置「2026 TAITUNG 打卡點」造景，同步啟動全城拍照活動，民眾可拍照或錄影後上傳至Facebook、Instagram 或 YouTube Shorts，並標註 #東帶我走、#LOVE TAITUNG 等指定標籤，即可參加官方抽獎活動。投稿不限次數，但須為原創，獎項包含台北—臺東立榮航空雙人機票、臺東桂田喜來登雙人住宿券、海尼根周邊商品以及跨年限定官方禮包，將於2026年1月6日線上直播抽出。
臺東縣政府期望透過跨年演唱會與打卡活動串聯觀光動線，提升城市形象能見度，也讓「擁抱．愛 × 臺東」成為跨年時節的核心意象。12月31日當晚將從日落唱到午夜，煙火、星光、浪花齊舞，臺東化身最浪漫的音樂島，在臺東市國際地標集合超強卡司與豪華煙火，誠摯邀請粉絲一起來共度跨年夜。
