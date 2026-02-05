「2026臺灣哥倫布偏鄉計畫」新加坡登場

臺灣新加坡哥倫布 AI 國際教育計畫正式啟航（圖:東海大學提供）

讓偏鄉學童走向世界，第一屆「臺灣新加坡哥倫布 AI 國際教育計畫」正式啟航，16位偏鄉學童前往新加坡，展開英語、AI 與國際文化的沉浸式學習。東海大學黃兆璽教授表示，哥倫布計畫堅持帶孩子走向國際，讓課本知識與真實世界產生連結，重新點燃學習動機。



游榮吉教育基金會執行長沈中元指出，「哥倫布計畫」是以「科技 × 英語學習 × 國際文化交流」為三大核心，協助孩子翻轉學習視野，也實踐游榮吉教育基金會董事長游仲堅長期推動教育平權的承諾。他也進一步強調，游榮吉教育基金會執行長沈中元說，走過 60 所偏鄉小學，看到的從來不是孩子能力不足，而是缺乏一條看得見、走得通的國際學習路徑。



國立臺灣師範大學張少熙張少熙教授指出，透過這場「大手牽小手」的跨國學習旅程，希望為偏鄉學童植入「走向世界」的基因，讓教育平權不只是口號，而是一條正在延伸的航線，也讓世界看見臺灣教育的韌性與溫度。



東海大學副校長張嘉修指出，透過 USR 計畫的長期投入，高等教育將成為偏鄉學童最穩定、也最具系統性的支持力量。東海大學黃兆璽教授回顧過去在臺師大推動「孔子行腳」偏鄉計劃，是讓大學生走進偏鄉、學會付出；東海推動「哥倫布計畫」，則是要把孩子帶出來。他強調，世界要先被孩子看見，學習才會重新發光。



黃兆璽教授引用「臺灣偏鄉學生學習溫度調查報告」指出，偏鄉仍有 23.2% 的學生處於「學習低溫」或無感狀態，其中數學與英文被列為「高溫警戒區」，成為主要學習壓力來源。他強調，當學習失溫時，解方往往不在課本之內，而在圍牆之外。哥倫布計畫堅持帶孩子走向國際，讓課本知識與真實世界產生連結，重新點燃學習動機。

新北市游榮吉教育基金會與東海大學攜手青年永續領導力發展協會、臺灣新媒體科技與教育協會共同發起的「2026 臺灣新加坡哥倫布 AI 國際偏鄉教育計畫」，在新加坡國立管理大學、新加坡南洋理工大學隆重舉行國際論壇與座談參訪，論壇匯聚多位來自臺灣、新加坡與東南亞的重要教育實務者與學者共同參與。共同探討在數位時代如何運用 AI 用英語縮短城鄉差距，為偏鄉學童打造通往世界的「哥倫布航線」。