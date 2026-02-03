2026臺灣國際科學展覽會 32國青少年角逐青少年科學獎

臺灣國際科學展覽會開幕儀式。

各國參賽學生穿著畫上各國代表圖案的白色實驗袍上臺展示。

臺灣國際科學展覽會正式起跑。

2026「臺灣國際科學展覽會」，今天(3日)在國立臺灣科學教育館舉行盛大的開幕典禮，今年包括我國在內，共有32個國家及地區參賽，集結667位師生、233件優勝作品進入決賽，參賽的國家數與師生數的創下歷年之最。開幕典禮上，來自美國、阿爾及利亞、孟加拉、巴西等各地學生代表穿著畫上國家代表圖案的白色實驗袍一一上臺。



教育部政務次長張廖萬堅致詞時表示，今年臺灣有500多位學生參賽，選出170件作品進入複賽，與來自32個國家及地區的優秀學生同場較勁。他指出，推動優質科學教育以及讓科技教育與國際接軌一直是教育部的重要目標，透過臺灣國際科學展覽會的舉辦，能培養學生的國際視野並與國際接軌，這正是教育部積極推動此項競賽的重要目的，希望所有參賽學生透過這週的各項活動，與世界各國優秀的學生進行科學經驗的交流並體驗各國不同的文化。

科教館館長劉火欽指出，臺灣國際科學展覽會自1991年開始舉辦，是亞洲高中生最大型的科學展覽，今年有32國參與競賽。他也以Nvidia創辦人黃仁勳以及DeepSeek創辦人梁文峰為例，提到參加科展對年輕學子啟發深遠，鼓勵參賽學生勇於展現創意與想像力。

科教館表示，為讓來自海外的參賽師生體驗臺灣之美，安排海外師生在競賽前走訪新竹麥克農場，體驗製作紅龜粿、控窯等活動；本週並規劃大師對談、師生交流工作坊，以及參訪台積電創新館、國家鐵道博物館等行程，讓各國師生感受科學如何融入生活。

