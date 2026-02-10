2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展 2/27登場

幸福摩天輪的啟動儀式代表2026年蘭展正式啟動。（圖：農業部提供）

為展現臺灣花卉產業在面對氣候衝擊與國際競爭下的韌性與創新能量，「2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展」將於115年2月27日至3月16日，在農業部花卉創新園區盛大登場。此屆展覽以「綻放臺灣（Blooming Taiwan）」為主題，首度以雙展齊發形式，同步舉辦國際蘭展及花卉科技展，透過展覽平台串聯產業、科技與社會，打造多層次的觀展體驗，全面呈現臺灣花卉邁向新世代的發展成果。

胡忠一次長說明，台灣花卉產值約新臺幣180億，其中蘭花是台灣人的驕傲，更是我國花卉產業中最具國際競爭力的代表。蝴蝶蘭外銷佔我國花卉出口總值逾9成，常年穩居全球領先地位，美國、日本更是我國最重要的外銷市場。本屆蘭展為「花卉創新園區研究發展中心」於114年9月成立後，首度擔綱主辦的重要里程碑，整合具深厚產業基礎的國際蘭展，以及具備前瞻視角策劃的花卉科技展，完整呈現臺灣從育種實力到科技應用的產業鏈樣貌。

此次展覽亮點十足，5大展區包含結合上萬株盛開的蘭花，帶領民眾走入未來花卉世界的「綻放館」；匯集國內外上千株競賽花卉，讓育種成果在國際舞台上盡情綻放的「花漾館」；為期4天花卉產業專屬B2B商務洽談區與媒合功能，做為全球花卉供應交流平台的「鏈結館」；以花卉回歸生活本質為核心，讓賞花體驗延續至日常，逾百個商家提供適合多元花卉花藝選擇的「幸福市集」；以及邀集國內外專業團隊及多所學校學生參與，展現花卉於不同場域中的應用的「景觀展示區」。此外，活動期間特辦理「花卉產業論壇」，邀集國內外專家，針對生產技術、國際趨勢及永續復育等議題，進行深度的交流與對話。

農業部進一步說明，雙展之一的「2026臺灣花卉科技展」以科技藝術為策展語言，整合AI科技、感測互動、無息3D投影等技術，設有全國最大長65公尺巨型橫幅曲面，以及首創裸視五感沉浸體驗，打破傳統靜態展示的局限，民眾可透過互動性故事與多重感官觸動，身歷其境感受實體花藝× AI數位美學的交會。

農業部表示，「綻放臺灣(Blooming Taiwan)」象徵著臺灣花卉在經歷風災與國際挑戰下，依然展限產業韌性與創新能量，本屆展覽規劃的「產業新生」、「國際鏈結」及「社會共感」三大主軸，呈現臺灣花卉從土地出發走向世界的歷程。這不僅是一場花卉饗宴，更是展現臺灣花卉產業轉型與創新能量的國際舞台!農業部誠摯邀請國內外民眾、產業界及相關領域人士踴躍參與，親身感受臺灣花卉在逆境中持續綻放的力量，看見臺灣花卉之美。