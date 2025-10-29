2026臺灣國際馬拉松 1/11臺南開跑

記者張翔程／綜合報導

2026「臺灣國際馬拉松in臺南」將於明年1月11日在充滿文化底蘊與故事的臺南開跑，已有來自25個國家及地區，超過3000名選手報名；肯亞選手基普肯博伊個人最佳成績2小時07分35秒，預期是男子組奪冠大熱門，日本女將山口遙個人最佳成績也在2小時30分以內。

賽事由臺灣國際馬拉松交流協會與亞洲馬拉松大聯盟共同主辦，明年在臺南舉辦邁入第3屆，由冰點空調冷氣與名人演藝事業共同冠名支持，賽事共4大組別分為全馬、半馬、10公里與3公里，起點與終點設在臺南最具代表性的都會公園奇美博物館，沿著美麗田園景觀跑到南一高爾夫球場再折返。

「飛躍的羚羊」、現任國策顧問的紀政，力挺賽事親自出席今（30）日記者會，亞洲馬拉松大聯盟主席，也是臺灣早年馬拉松紀錄保持人盧瑞忠是賽事推手。盧瑞忠表示，今年初第2屆由冰點獨家冠名，共有36國近4千名選手參賽，第3屆報名截止日為11月22日，期待明年能突破5千人參賽，「亞洲馬拉松大聯盟目前有12個會員國，每年舉辦18項國際賽，希望透過雙向交流，讓臺灣走向國際化」。

中華民國體育運動總會秘書長王景成表示，臺灣每年有50場馬拉松賽事，只有臺北馬拉松與萬金石馬拉松被世界田徑總會認證「金標」賽事，希望「臺灣國際馬拉松in臺南」未來能成為第3項世界田徑總會認證的「金標」賽事。

由臺大EMBA高材生擔任活動品牌大使，包括教授陳玉燕、黃明慧、張振營、李明倫、王凌卿、沈君芳等6人，6人不僅是成功企業家，還是長跑好手，跑過戈壁沙漠、挑戰世界7大馬，文武兼備，引領臺灣馬拉松好手跑向全世界。

賽事將發行全球銀量版的威士忌紀念酒，報名前3500名選手可獲得義大利原裝進口旅遊沐浴精品1組，比賽場地提供臺南美食，冠名贊助單位名人演藝事業也會安排藝人現場表演。

2026「臺灣國際馬拉松in臺南」將於明年1月11日在充滿文化底蘊與故事的臺南開跑。（臺灣國際馬拉松交流協會提供）