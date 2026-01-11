2026臺灣國際馬拉松in臺南開跑 黃偉哲祝福跑者超越自我再創佳績





由臺灣國際馬拉松交流協會及亞洲馬拉松大聯盟共同主辦，並由冰點空調冷氣(股)公司、名人演藝事業有限公司雙冠名贊助的2026臺灣國際馬拉松(in臺南)11日於臺南都會公園熱鬧開跑，競賽項目共分為全程馬拉松組(42.195km)、半程馬拉松組(21.1km)、挑戰組(10km)及休閒組(3km)，超過5,000人共襄盛舉，市長親臨活動現場鳴笛，為所有選手加油打氣。

黃偉哲市長指出，臺灣國際馬拉松交流協會與亞洲馬拉松大聯盟籌辦的臺灣國際馬拉松in臺南，吸引許多愛好跑步的朋友來到臺南，透過臺南在地的冰點空調冷氣股份有限公司、名人演藝事業有限公司的雙冠名贊助，以及各界熱情支持，祝福賽事順利進行。此次賽事起終點設在臺南都會公園，路線行經仁德、歸仁及關廟三區，黃偉哲邀請各地跑者享受賽事後，也多留點時間感受臺南的文化魅力、品味地方美食。

臺南市政府體育局陳良乾局長表示，馬拉松活動近年越來越受到重視，透過路跑，促進全民規律運動確實有其必要性，歡迎全國喜愛跑步的跑友在賽事中全力奔馳，享受臺南獨有的自然景致及寬敞平坦的田園賽道，來臺南參與路跑期間，也能遊覽臺南各地觀光景點，品嚐在地美食的好滋味，希望大家在寒冷的冬日裡，可以感受到臺南滿滿的熱情。

