2026臺灣戲曲藝術節 新舊純混交融共開繁花

記者黃朝琴／臺北報導

2026臺灣戲曲藝術節將於4月11日至6月14日擇定臺灣戲曲中心登場，以「純棉與混種@繁花世代」為主題，21組團隊推出20齣戲合組11檔節目，透過歌仔戲、客家戲、京劇、豫劇、偶戲演譯與對話，碰撞迸發濃墨重彩，照見人性意識的幽微與壯闊，以戲辯證「純」與「混」的戲曲美學。

傳藝中心主任陳悅宜表示，2018開辦「臺灣戲曲藝術節」，今年邁入第9屆，過去較強調新編製作，以及當代劇場跨域結合，今年邀請國立臺大藝文中心執行長紀慧玲、國立臺灣戲曲學院李佩穎助理教授共同策劃，對戲曲歷史進行了縱向的爬梳與橫向的融合，透過演出、專題特展、系列講座，細膩聚焦臺灣戲曲的豐姿百態與強韌生命力。

陳悅宜指出，今年以戲論證「純」與「混」的戲曲美學，戲曲因人類情感寄託而存在，本質具「不變性」，但在歷史洪流，應因應時代需求不斷演化融合，「純棉」與「混種」並非對立的兩端，而是血脈相連、並存的共同體。戲曲在變與不變間展現強韌生命力，無論純粹繼承或多元混種，都源於情感表達的需求，值得同樣尊重。

陳悅宜提到，今年21個表演團隊參與推出20齣戲，可謂規模龐大的演出工程，還首次舉辦藝術節特展，委請策展人傅裕惠擘劃「紅蝴蝶追香－從內臺到劇場的聲音特展」，呈現內台時期迄今的臺灣戲曲多聲腔聲景。

策展人紀慧玲表示，今年藝術節有3大亮點，一檔旗艦製作將內台黃金時代的連臺本戲《金銀天狗》重現舞台，一檔國際製作特邀韓國當代科技藝術作品《看見沈・清》來臺，更為「國家文藝獎」得主陳勝國大師規劃導演專題，更將推出8場專題講座，以及由國際製作團隊帶來「盤玄之聲」工作坊，讓觀眾近距離感受韓國盤索里和傳統樂器的魅力。

紀慧玲指出，策展核心源自對臺灣戲曲身世的深度回溯，她借用日治時期臺灣新劇中「純棉（純粹）」與「Fiber（混種）」，釐清傳統與創新並非對立，而是一個演進、演化、甚至接枝移植的動態過程，並非要進行二分法的分類，而是希望帶領觀眾藉由戲曲重新認識自身文化的來源與養成，「純棉與混種」是一次關於台灣戲曲藝術的重修，雖是辦桌式的節慶策展，或可把遺失與淡忘的珍稀品種或品味，重新出土、重新咀嚼、重新閱讀。

臺灣戲曲學院《金銀天狗》，由「國家電影及視聽文化中心」協辦，提供經典的「拱樂社」珍貴劇本手稿展出，以及《金銀天狗》劇本演出授權，這齣戲將1950年代「拱樂社」的代表劇目重製演譯，將原10本連台戲濃縮為上下兩本，聚焦主要人物情感周折與一段復仇大業。

《金銀天狗》故事從玉蟬和素秋這對姊妹被收養展開不同人生際遇，加上為母復仇的「金天狗」意欲謀刺雍正皇帝，兩線交織，掀起情仇與謀殺，更牽涉宮廷鬥爭、正義與邪惡對抗，以及善惡罪愆等主題，重製後將可見歌仔戲黃金內台時期的商業口味，更加強戲劇性節奏將過去的十本連臺本戲精煉，讓觀眾能夠在2天內看完上下兩本精華。

韓國國立亞洲文化殿堂（ACC）製作《The Two Eyes看・見沈清》，改編自韓國傳統說唱藝術「盤索里」的代表作品《沈清歌》並由MUTO與IPKOASON兩個跨界創作團隊聯手打造。作品突破傳統敘事觀點與視覺轉化手法，將韓國傳統說唱藝術完美結合現代舞台科技。自2020年首演以來，獲得觀眾與藝文界高度評價，更曾受邀擔任國立劇場藝術節開幕演出，被視為當代韓國戲曲創新的重要代表之一。

今年別出心裁設計「導演專題」，由明華園家族天字團、黃字團、繡花園聯手再現「國家文藝獎」得主陳勝國總導演的作品，包括《父子情深》、《酒醉賣江山》，以及新編神仙戲《崑崙》，讓觀者一窺陳勝國創作脈絡。過往戲曲以講戲、排戲、演員演活戲做分工和戲齣傳承，陳勝國集編導演於一身，正是昔日講戲先生成為今日導演大人的歷史見證者。

今年更推出大廳與小廳兩種不同規格的「戲曲拼盤」，包含明日和合製作所《戲曲拼盤－絕愛・無雙》和集藝戲坊《偶戲廟口新樂園》。《戲曲拼盤－絕愛・無雙》以愛為基底，邀集江之翠劇場、李靜芳歌仔戲團、慶美園亂彈劇團、民權歌劇團四團不同劇種的代表，將南管混搭歌仔戲再佐以亂彈戲，為觀眾送上一桌甜苦交織、纏綿烈愛的戲曲大宴。

另外，《偶戲廟口新樂園》由弘宛然古典布袋戲團的經典外江戲對陣光興閣掌中劇團的金光戲，再搭配全西園掌中劇團的古冊戲決戰西田社傳統劇場劍俠戲，搭建構築出一座超脫現實的《偶戲廟口新樂園》。兩檔演出雖同為「戲曲拼盤」，卻在展現形式上呈現出迥異的風貌，以不同劇種的碰撞、交融，進而演化出不同以往的觀劇體驗。

徵件入選作品中，壞鞋子舞蹈劇場從經典折子戲《斬瓜》擷取靈感，結合新編北管樂揮灑出「混種」獨有的美；景勝客家戲劇團《風流洞賓俏牡丹》則改編自八仙題材，以童話敘事重新詮釋經典劇目；尚和歌仔戲劇團《軍伕・太陽米帝爾》為「2026歌仔戲旗艦展演補助計畫」入選作品，以專擅的歌仔音樂劇，以及現實和神話交錯的劇情雀屏中選。

傳藝家族則不約而同從經典文本或樂章出發，發展出不同內容回應策展主題，國光劇團《天上人間 李後主》以李煜的經典詞句為本，以新編京劇演一齣浪漫的夢幻泡影；臺灣豫劇團《東窗謀計》則圍繞著「清明上河圖」，挖掘出那段被盛世繁華煙雲下的爭權奪利、幢幢詭影；臺灣國樂團由國樂經典曲目《戲》、《霸王別姬》加上古典樂鉅作《春之際》，擘劃出一場具有生命力的《春吶》。

2026臺灣戲曲藝術節由21團推出11檔節目，還有主題特展、導演專題等活動。（記者黃朝琴攝）

光興閣掌中劇團《鬼谷第零部》展現金光戲獨有金光閃閃、瑞氣千條的熱鬧氣勢。（記者黃朝琴攝）

明華園藝術家族《歌仔戲藝術魔法師陳勝國三部曲》，左起繡花園戲劇團董如玲 、明華園天字戲劇團孫詩雯、明華園黃字戲劇團翁妙嬅 。（記者黃朝琴攝）

全西園掌中劇團《馬鞍山》，演師洪啟文以精湛細膩的操偶演繹古冊戲。（記者黃朝琴攝）

