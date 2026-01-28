2026臺灣戲曲藝術節 純棉與混種@繁花世代 新戲舊劇、純混交融 共開戲曲繁花

【記者蔡富丞/綜合報導】國立傳統藝術中心轄下臺灣戲曲中心「2026臺灣戲曲藝術節」自2018開辦起已堂堂邁入第9屆，今年由國立臺大藝文中心執行長紀慧玲、國立臺灣戲曲學院李佩穎助理教授共同策劃，以「純棉與混種@繁花世代」為策展主題，本屆三大亮點包括：旗艦製作將內台黃金時代的連臺本戲重現舞台，並特邀韓國當代科技藝術作品來台，更為「國家文藝獎」得主陳勝國大師規劃導演專題，自4月11日至6月14日止，在臺灣戲曲中心濃墨重彩登台亮相，以戲論證「純」與「混」的戲曲美學！

傳藝中心主任陳悅宜表示，過去戲曲藝術節較強調新編製作以及與當代劇場的跨域結合。今年策展人紀慧玲的規劃，對戲曲歷史進行了縱向的爬梳與橫向的融合，她表示全力支持。陳主任認為，戲曲因人類情感的寄託而存在，其本質具有一種「不變性」，但在歷史洪流中，會應各時代需求而不斷演化融合。因此，「純棉」與「混種」並非對立的兩端，而是血脈相連、並存的共同體。戲曲在變與不變間展現強韌生命力，無論純粹繼承或多元混種，都源於情感表達的需求，值得同樣尊重。今年共21個表演團隊參與，推出20齣戲，是規模龐大的演出工程。另外今年亦首次舉辦藝術節特展，委請特展策展人傅裕惠女士擘劃「紅蝴蝶追香─從內臺到劇場的聲音特展」，呈現內台時期迄今的臺灣戲曲多聲腔聲景。期待透過本屆藝術節的精彩演出、專題特展、系列講座，細膩聚焦臺灣戲曲的豐姿百態與強韌生命力。

策展人紀慧玲表示，今年戲曲藝術節邁入第九屆，策展核心源自對臺灣戲曲身世的深度回溯。她借用日治時期台灣新劇中「純棉（純粹）」與「Fiber（混種）」，藉此釐清傳統與創新並非對立，而是一個演進、演化、甚至接枝移植的動態過程。紀慧玲強調，藝術節並非要進行二分法的分類，而是希望帶領觀眾藉由戲曲重新認識自身文化的來源與養成。本次特別感謝「國家電影及視聽文化中心」的協辦，提供經典的「拱樂社」珍貴劇本手稿展出以及《金銀天狗》劇本演出授權。「純棉與混種」是一次關於台灣戲曲藝術的重修，雖是辦桌式的節慶策展，或可把遺失與淡忘的珍稀品種或品味，重新出土、重新咀嚼、重新閱讀。她希望傳藝中心可以持續支持多樣性的表演團體，讓他們都可以用一種適合的方式參與戲曲藝術節，跟觀眾分享他們想做的事情。

「2026臺灣戲曲藝術節」推出一檔旗艦製作和一檔國際製作，旗艦製作由臺灣戲曲學院演出《金銀天狗》，將1950年代「拱樂社」的代表劇目重製演譯，將原十本連台戲濃縮為上下兩本，聚焦主要人物情感周折與一段復仇大業。故事從玉蟬和素秋這對姊妹被收養展開不同人生際遇，加上為母復仇的「金天狗」意欲謀刺雍正皇帝，兩線交織，掀起情仇與謀殺，更牽涉宮廷鬥爭、正義與邪惡對抗，以及善惡罪愆等主題，重製後將可見歌仔戲黃金內台時期的商業口味，更加強戲劇性節奏將過去的十本連臺本戲精煉，讓觀眾能夠在兩天內看完上下兩本精華。

跨國製作部分則特邀韓國國立亞洲文化殿堂（ACC）製作《The Two Eyes看・見沈清》，改編自韓國傳統說唱藝術「盤索里」的代表作品《沈清歌》並由MUTO與IPKOASON兩個跨界創作團隊聯手打造。作品突破傳統敘事觀點與視覺轉化手法，將韓國傳統說唱藝術完美結合現代舞台科技。自2020年首演以來，獲得觀眾與藝文界高度評價，更曾受邀擔任國立劇場藝術節開幕演出，被視為當代韓國戲曲創新的重要代表之一。

今年策展人別出心裁設計了「導演專題」，由明華園家族天字團、黃字團、繡花園聯手再現「國家文藝獎」得主－陳勝國總導演的成就，過往戲曲以講戲、排戲、演員演活戲做分工和戲齣傳承，陳勝國總導演集編導演於一身正是昔日講戲先生成為今日導演大人的歷史見證者。這次推出《父子情深》、《酒醉賣江山》及新編神仙戲《崑崙》，讓觀者能一窺編導大師陳勝國的完整創作脈絡。

除了旗艦製作、國際節目、導演專題外，更推出了大廳與小廳兩種不同規格的「戲曲拼盤」，包含了明日和合製作所《戲曲拼盤——絕愛・無雙》和集藝戲坊《偶戲廟口新樂園》。《戲曲拼盤——絕愛・無雙》以愛為基底，邀集江之翠劇場、李靜芳歌仔戲團、慶美園亂彈劇團、民權歌劇團四團不同劇種的代表，將南管混搭歌仔戲再佐以亂彈戲，為觀眾送上一桌甜苦交織、纏綿烈愛的戲曲大宴。《偶戲廟口新樂園》由弘宛然古典布袋戲團的經典外江戲對陣光興閣掌中劇團的金光戲，再搭配全西園掌中劇團的古冊戲決戰西田社傳統劇場劍俠戲，搭建構築出一座超脫現實的《偶戲廟口新樂園》。兩檔演出雖同為「戲曲拼盤」，卻在展現形式上呈現出迥異的風貌，以不同劇種的碰撞、交融，進而演化出不同以往的觀劇體驗。

徵件入選作品中，壞鞋子舞蹈劇場從經典折子戲《斬瓜》擷取靈感，結合新編北管樂揮灑出「混種」獨有的美；景勝客家戲劇團《風流洞賓俏牡丹》則改編自八仙題材，以童話敘事重新詮釋經典劇目；尚和歌仔戲劇團《軍伕・太陽米帝爾》為「2026歌仔戲旗艦展演補助計畫」入選作品，以專擅的歌仔音樂劇，以及現實和神話交錯的劇情雀屏中選。傳藝家族則不約而同的從經典文本或樂章出發，發展出不同的內容回應策展主題，國光劇團的《天上人間 李後主》以李煜的經典詞句為本，以新編京劇演一齣浪漫的夢幻泡影；臺灣豫劇團《東窗謀計》則是圍繞著「清明上河圖」，挖掘出那段被盛世繁華煙雲下的爭權奪利、幢幢詭影；臺灣國樂團由國樂經典曲目《戲》、《霸王別姬》加上古典樂鉅作《春之際》，擘劃出一場具有生命力的《春吶》。

2026臺灣戲曲藝術節自4月中旬開始，匯集21組優秀團隊，推出20齣戲，在舞台上身體力行論證戲曲的「混」與「純」，碰撞迸發出戲曲藝術的繽紛多彩，更將推出8場專題講座、以及由國際製作團隊帶來的「盤玄之聲」工作坊，讓觀眾近距離感受韓國盤索里和傳統樂器的魅力。節目詳細資訊請至臺灣戲曲中心官網查詢，購票請洽OPENTIX售票系統。