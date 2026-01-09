2026臺灣燈會在嘉義 主燈「光沐－世界的阿里山」亮相

記者李佩玲／臺北報導

2026臺灣燈會主燈「光沐－世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」今（9）日搶先亮相。今年主燈設計以阿里山神木為靈感，打造沉浸式聲光劇場體驗，帶領民眾見證臺灣從海洋孕育、生命演化到文明形成的壯闊歷程；小提燈則突破以往純生肖的外觀設計，以喔熊騎在木馬上做為造型、極富童趣。

交通部觀光署今日舉行2026臺灣燈會主燈暨小提燈造型發表記者會，交通部次長林國顯表示，臺灣燈會邁入第37屆，本次主燈「光沐－世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志共同創作，整體設計以阿里山神木為靈感延伸，高達21公尺的主體如同矗立山林的巨木，外部結構採用循環木料拼貼而成，展現永續再生的環保精神。

主燈上半部以圓形環圈設計，象徵山巒間冉冉升起的太陽，並以太陽、神木與水霧做為核心意象，融合聲光藝術、數位製造與新媒體創作，打造沉浸式聲光劇場體驗；主燈下方螢幕也結合上方燈光視覺展演，從世界的阿里山視角出發，帶領觀眾見證臺灣從海洋孕育、生命演化到文明形成的壯闊歷程，3分鐘的燈光展演如同1段縮時的島嶼史，將自然、人文與科技交織成精采的光影敘事。

每年深受大小朋友及國際旅客喜愛的臺灣燈會小提燈，則首度結合2026年生肖「馬」及臺灣觀光代言人「喔熊」，以喔熊騎在木馬上做為造型，如同小朋友騎在木馬上玩耍搖晃；命名則融合設計主題，再擷取臺灣燈會主辦城市名稱嘉義，以臺語諧音取名「喔熊馬抵嘉」，寓意元宵期間好玩好看盡在2026臺灣燈會，歡迎民眾來到嘉義「提燈賞燈會」。今年小提燈持續融入環境永續及循環再利用的理念，除可做為小提燈使用外，木馬底部也設計成收納空間，可將文具、糖果或小飾品放置其中，讓小提燈在元宵節後仍具實用性。

觀光署表示，2026臺灣燈會將於3月3至15日在嘉義縣登場，今年共規劃1座主燈、2座副燈及23個主題燈區，展出超過600件以上作品，結合傳統燈藝、美學設計、數位科技、多媒體藝術及無人機展演等，打造國際級視覺饗宴，展現嘉義深厚的文化底蘊與創新能量，帶給民眾不同的感官饗宴。歡迎全國民眾規劃一趟嘉義賞燈之旅，白天走訪在地景點、品嘗特色美食，夜晚漫步燈區欣賞美麗燈藝作品，在繽紛燈海中歡度吉慶熱鬧的元宵佳節。

觀光署今日舉行2026臺灣燈會主燈暨小提燈造型發表記者會。（記者李佩玲攝）

今年主燈設計以阿里山神木為靈感，打造沉浸式聲光劇場體驗。（記者李佩玲攝）

小提燈首度結合2026年生肖「馬」及臺灣觀光代言人「喔熊」，以喔熊騎在木馬上做為造型、極富童趣。（記者李佩玲攝）