2026臺灣燈會在嘉義 主燈「光沐」亮相

記者李佩玲／臺北報導

2026臺灣燈會主燈「光沐—世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」昨日搶先亮相，主燈設計以阿里山神木為靈感，打造沉浸式聲光劇場體驗，帶領民眾見證臺灣從海洋孕育、生命演化到文明形成的壯闊歷程；小提燈則突破以往純生肖的外觀設計，以「喔熊」騎在木馬上做為造型、極富童趣。

喔熊馬抵嘉小提燈 超萌童趣

交通部觀光署昨日發表今年臺灣燈會主燈暨小提燈造型，主燈「光沐—世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志共同創作，整體設計以阿里山神木為靈感延伸，高達21公尺的主體如同矗立山林的巨木，外部結構採用循環木料拼貼而成，展現永續再生的環保精神。

廣告 廣告

主燈上半部以圓形環圈設計，象徵山巒間冉冉升起的太陽，並以太陽、神木與水霧做為核心意象，融合聲光藝術、數位製造與新媒體創作，打造沉浸式聲光劇場體驗；下方螢幕結合上方燈光視覺展演，從世界的阿里山視角出發，帶領觀眾見證臺灣從海洋孕育、生命演化到文明形成的壯闊歷程，3分鐘的燈光展演如同一段縮時的島嶼史，將自然、人文與科技交織成精采的光影敘事。

每年深受大小朋友喜愛的臺灣燈會小提燈，則首度結合生肖「馬」及臺灣觀光代言人「喔熊」，以喔熊騎在木馬上做為造型，如同小朋友騎在木馬上玩耍搖晃；命名以臺語諧音取名「喔熊馬抵嘉」，寓意元宵期間好玩好看盡在臺灣燈會，歡迎民眾來嘉義「提燈賞燈會」。今年小提燈木馬底部設計成收納空間，可將文具、糖果或小飾品放置其中，讓小提燈在元宵節後仍具實用性。

觀光署表示，2026臺灣燈會將於3月3至15日在嘉義縣登場，共規劃1座主燈、2座副燈及23個主題燈區，展出超過600件以上作品，結合傳統燈藝、美學設計、數位科技、多媒體藝術及無人機展演等，打造國際級視覺饗宴，展現嘉義深厚的文化底蘊與創新能量，帶給民眾不同的感官饗宴。

今年主燈設計以阿里山神木為靈感，打造沉浸式聲光劇場體驗。（記者李佩玲攝）

小提燈以「喔熊」騎在木馬上做為造型、極富童趣。（記者李佩玲攝）