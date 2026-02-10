「2026臺灣燈會」在嘉義 高鐵加開38班次列車

[Newtalk新聞] 農曆過年走春不知道去哪玩？各縣市聯合推出「台灣觀光百大亮點」並由交通部觀光署精選，無論你是親子族群、熱愛自然的登山客，或是尋求文化沉浸的文青旅人，都能在馬年新春期間，來趟深度體驗台灣各地山海自然及人文特色的旅程。 北台灣地區：1.基隆市和平島地質公園，可近距離觀賞特色的海蝕奇景並結合鄰近的海科館，認識港都豐富的海洋文化。2.台北市則規劃多元走春路線，包含郊區的貓空賞花、台北101觀景、松菸文創看展、大稻埕走春、西門町潮流商圈及北投溫泉泡湯，滿足自然、歷史及藝術等多元體驗。3.新北市串聯山海與老街風情，從淡水漁人碼頭再到由猴硐、三貂嶺、牡丹共同串聯的百年聚落礦村。4.桃園市可以走訪慈湖觀看衛兵交接，並預約體驗「台灣客家茶文化館」新春封茶DIY，適合全家同遊，感受茶香文化。5.新竹縣市以山林自然旅行為主軸，司馬庫斯櫻花盛開、青草湖湖光山色相互輝映；新竹市同時推出「風城印記」數位旅遊護照集章活動，為走春留下專屬回憶。 中台灣地區：1.苗栗縣可前往白沙屯祈福開啟整年運勢，並串聯舊山線鐵道、出磺坑歷史遺跡、觀霧雪見森林櫻花及南庄客家氛圍，感受山城慢活魅力。2.台中市除將迎

