2026臺灣燈會 打造超級瑪利歐燈區

記者李佩玲、黃音文／綜合報導

2026臺灣燈會明年3月3至15日於嘉義縣盛大登場，嘉義縣政府昨日宣布，將與國際知名品牌任天堂（Nintendo）合作推出「2026臺灣燈會×超級瑪利歐‧星燦嘉年華」特色燈區，專區融合無敵星、冒險與光影元素，打造出不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間。另縣府也首度公開？磚塊造型的限量小提燈，超吸睛。

嘉義縣政府指出，明年臺灣燈會最大亮點之一，是縣府與任天堂合作推出的「2026臺灣燈會×超級瑪利歐‧星燦嘉年華」特色燈區，此專區以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照，留下美好的回憶。

記者會中也首度公開「超級瑪利歐」遊戲經典道具？磚塊造型的限量小提燈，嘉義縣政府文化觀光局表示，燈會期間，到嘉義縣旅遊入住指定合法旅宿，或參加燈會相關指定團旅行程，就可獲得小提燈。

嘉義縣政府宣布與任天堂合作推出超級瑪利歐特色燈區。（嘉義縣政府提供）