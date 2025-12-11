2026臺灣燈會 文總邀青森睡魔抵「嘉」打造媽祖花燈

2022年。《大物浦的亡靈》／諏訪慎／睡魔愛好會（照片提供：下町貴族）

青森睡魔師林廣海（照片提供：下町貴族）

青森睡魔師諏訪慎（照片提供：下町貴族）

「2026臺灣燈會」明年(115年)3月3日至3月15日在嘉義縣舉行，文化總會今天(11日)表示，文總將在燈會期間，舉辦「2026臺日友好 青森睡魔抵嘉」，邀請日本青森知名睡魔師諏訪慎與林廣海，首次跨海來臺現地創作大型睡魔燈籠，取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千順將軍、山軍尊神虎爺公，更安排青森睡魔祭核心陣容來臺遊行演出，以高規格重現日本東北三大祭的磅礴氣勢。

日本東北三大祭之一，青森睡魔祭以巨型人偶花燈「睡魔」在夜間遊行的磅礴場面聞名，每年吸引上百萬國內外旅客前往朝聖。

為呈現最原汁原味的青森睡魔祭，此次睡魔燈籠除了靜態展出，更將參與臺灣燈會遊行，活動邀請青森睡魔祭遊行中的核心陣容來臺演出，包括：伴奏樂隊「睡魔囃子」、燈籠旁的舞者「跳人」和負責拉動燈籠的「曳き手」，以最高規格在臺灣燈會現場重現青森夏日祭典的壯闊能量，在嘉義縣即可感受日本百年祭典的熱鬧與感動。

李厚慶秘書長說，青森睡魔來臺創作不只是體現文化交流，更是日本職人親手為臺灣打造的祝福，而本次活動將安排青森睡魔祭相關團隊與在地學校、社團進行交流，透過工作坊與糊紙技藝示範，帶領民眾認識睡魔文化並參與創作，此外，嘉義縣永慶高中也將參與遊行，與睡魔團隊聯手拉動燈籠。本次燈會遊行開放臺灣民眾參與，體驗日本傳統祭典中的特殊舞蹈，促進臺日兩國在文化、藝術與民間情感上有更深的連結。