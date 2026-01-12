2026臺灣燈會3月登場 「嘉義夢」燈區今亮相

記者李佩玲／綜合報導

2026臺灣燈會將於3月登場，嘉義縣政府今（12）日舉辦「嘉義・乘光而行－燈會形象廣告暨嘉義夢燈區發布記者會」，首次公開燈會形象影片，並揭曉位在府前廣場、規模最大的核心主題燈區「嘉義夢」，嘉義夢燈區將透過AR擴增實境、光雕投影與LED動態裝置，每30分鐘上演一場10分鐘的光影展演，呈現嘉義從過去走向未來的城市故事。

嘉義縣政府說明，燈會形象影片「嘉義・乘光而行」透過影像呈現嘉義近年在農業、文化、產業與科技上的累積與轉變；影片中讓大家看見農民、工藝師、運動選手與投入科技產業的年輕世代，這些真實的人與日常，正是支撐嘉義持續前行的力量；導演透過影片呈現嘉義鄉親的默默努力，以及嘉義從農業大縣轉型為農工科技大縣的過程，向外界傳遞嘉義邁步向前、充滿希望的訊息。

嘉義縣政府表示，燈會亮點之一嘉義夢燈區以藝術裝置結合光影科技，呈現城市發展脈絡；其中，最顯眼的是由出身嘉義、國際知名地景藝術家王文志所創作的主燈作品「光之新徑」，高約17公尺、寬約20公尺，為1座可步入、可互動的沉浸式大型裝置；作品採用嘉義在地竹材，由工藝師手工編織完成，結合金屬結構與科技光影，象徵嘉義從土地扎根、走向未來的過程。

嘉義縣政府今日公開臺灣燈會形象影片，並揭曉位在府前廣場、規模最大的核心主題燈區「嘉義夢」。（嘉義縣政府提供）

嘉義夢燈區－「光之新徑」為1座可步入、可互動的沉浸式大型裝置。（嘉義縣政府提供）