2026臺灣竹博覽會開跑 從山林到生活「好竹意」 帶你看見竹材未來想像

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「2026 臺灣竹博覽會」開跑！ (圖：林業保育署提供)

▲「2026 臺灣竹博覽會」開跑！ (圖：林業保育署提供)

「2026臺灣竹博覽會」於12日在臺北松山文創園區正式揭幕，此次博覽會首次由農業部林業及自然保育署統籌主辦，以「好竹意：循竹而生的日常靈感 (Bamboo X Good Idea)」為核心主題，展現臺灣竹產業在淨零排放趨勢下的材料革命與未來願景，臺北展區率先登場，串連新竹、臺中、南投、花蓮、屏東及雲林等六大衛星展區，展開為期數月的全臺竹場優事。

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林業保育署表示，臺北展區設於松山文創園區「台灣設計館 02 展間」，展期自6月12日至21日，展覽以「從山林之韻、立工業之規、築未來之室」為策展主軸，透過「識竹」、「落山」、「構竹」、「潤物」及「共生」等主題區，引領民眾走進竹材從產地到生活的旅程。展覽不僅介紹臺灣常見經濟竹種及其特性，也呈現現代竹林經營、竹材加工技術與建築應用成果，進一步展示竹材如何融入工藝、美學與居家空間，成為兼具低碳、耐用與設計感的永續材料。

臺北展覽期間同步舉辦系列焦點講座，於6月12日至14日下午2時，邀集建築、設計、林業及循環經濟領域專家，從竹建材市場趨勢、工程應用、室內設計到竹產業剩餘資材再利用等面向進行分享，帶領民眾深入了解竹材如何兼顧減碳、環保、美學與產業價值。

6月12日邀請台灣建築中心王婉芝執行長、台灣綠領協會陳重仁理事長及中興大學楊德新教授，探討竹建材在現代建築的應用潛力與市場機會；6月13日由逢甲大學土木工程學系楊晏瑜助理教授、互若亞周提總經理與臺灣大學實驗林管理處莊閔傑主任分享竹建材的耐久性與生活應用實證；6月14日由樂土LOTOS郭文毅創辦人、竹育股份有限公司沈威賦負責人與利仁教育基金會李綠枝執行長，描繪創新視角下的竹材發展與餘料應用。

林業保育署表示，竹博覽會臺北揭幕後，將陸續於全臺六大衛星展區推出特色活動：新竹｜竹 × 科技 × 生活：以「竹的日常與未來」為策展核心，透過竹生活市集的五感沉浸體驗、工研院引領的創新成果，以及陽明交大攜手國際團隊打造的竹構建築藝術，串聯文化、科技與美學，展現竹材從日常應用到未來願景的無限可能，成為探索竹多元價值的亮點舞台。活動日期6月27-28日。

臺中｜八仙山‧見竹：於八仙山遊客中心展開竹實驗計畫，深度展現竹材作為永續建材的獨特魅力。透過結構韌性與空間美學的交織，將竹材靈活運用於室內裝修與建築構造，帶領訪客在森林芬多精中，沉浸式感受竹構建築的溫潤質感與工藝創新，見證綠色素材從傳統走入現代生活的無限可能。活動日期7月1日至31日。

南投｜竹藝行旅-走進竹山職人之鄉：以竹山與草屯為核心，串聯竹林經營、工藝產業與在地旅宿，規劃深度竹藝小旅行。博覽會期間將開放元泰與璞園工廠，並於大鞍與小半天展開竹林療癒體驗。搭配工藝中心特展、草鞋墩雅舍市集與竹夢生活節，透過接駁服務引領遊客穿梭職人之鄉，在日夜市集的熱鬧氛圍中，感受南投竹文化的深厚底蘊與觀光魅力。活動日期7月11-12日草屯、7月18-19竹山。

花蓮｜竹生活而居：串聯富里鄉農會、羅山遊憩區、竹林步道及馥茶堂四大場域，展現竹材融入自然環境的獨特工藝與美學，感受竹材與人文共生的和諧共鳴，體驗永續生活的新提案。活動日期7月25-26日。

屏東｜林後擁竹─林後好節奏：以林後四林平地森林園區的竹構藝術為核心，透過《納》與《穿越》等指標作品，深度展現平地森林在產業發展、在地消費與田園景觀的多重樣貌。現場串聯高屏地區竹產業廠商，共同打造竹產品展示與展售空間，在藝術裝置的包圍下，親身體驗竹材從傳統工藝轉化為現代美學的過程，感受竹文化與在地生活的共融氛圍。活動日期8月15-16日、22-23日。

雲林｜夢中竹：以斗六糖廠與草嶺石壁為舞台，串聯生態地景與竹林療癒，展現竹材在當代生活的多元價值。透過「流動藝術饗宴」結合微醺體驗、竹杖健走與光影互動，深度實踐永續美學。現場更有食竹教遊與竹材多元利用展示，呼應國際趨勢，將工藝傳習、實驗竹構與健康生活跨界整合，在沉浸式的藝術氛圍中，為大眾打造一場連結自然與產業的療癒感官盛典。活動日期9月。

林業保育署表示，竹子不僅是傳統建材，更是未來重要永續資源。歡迎走進展場，看見竹材在淨零轉型、循環經濟與綠色設計中的潛力，共同描繪屬於臺灣的「好竹意」生活風景。更多活動資訊請至2026 臺灣竹博覽會官方網站查詢：https://www.bambooexpo.tw/ ；FB粉專：https://www.facebook.com/bambooexpo2026.tw?locale=zh_TW 。