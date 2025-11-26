2026臺鐵桌月曆 11/28正式販售

記者古可絜／綜合報導

2026年臺鐵公司桌月曆以「重現臺鐵無可取代的故事」為主軸，透過影像喚起民眾記憶中「那一年我們一起追的火車」，帶領舊雨新知重新認識臺鐵的軌跡與情感；商品自11月28日起於「臺鐵夢工場網路商店」及「臺鐵各實體門市」正式販售。

2026年「追焦絕美」桌曆以「拍不到的最美」為主題，網羅臺鐵退役列車、廢站改線、地貌變更前的經典畫面等珍貴影像，呈現難得一見的鐵道之美。透過重現當時風景，喚起民眾的追焦記憶，也激發收藏的熱情。

2026年「連結∞跨越」月曆則以橋樑為核心概念，象徵串聯臺灣人的情感，今年花蓮光復鄉遭逢天災，臺鐵列車與橋梁在救災中展現連結與跨越的重要能量。月曆收錄臺鐵最新列車至退役車種穿越橋梁的英姿，期盼民眾重新體認臺灣鐵路橋梁的重要性。

2026年臺鐵桌月曆同步升級國際化，新增英文說明，期望讓更多國內外鐵道迷們深入了解臺灣鐵路發展，並促進國際交流。「追焦絕美」桌曆售價200元，「連結∞跨越」月曆售價250元，凡購買桌曆、月曆，可享合購價399元，合購優惠每人每次限購8組，限量商品售完為止。

「追焦絕美」桌曆以「拍不到的最美」為主題，網羅臺鐵退役列車、廢站改線、地貌變更前的經典畫面等珍貴影像。（臺鐵提供）

「連結∞跨越」月曆則以橋樑為核心概念，象徵串聯臺灣人的情感。（臺鐵提供）