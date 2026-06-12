2026芒果TV最新官宣大劇！宋威龍＆張婧儀《野狗骨頭》談禁忌戀，檀健次新作熱度飆升

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《何不同舟渡》海報(圖片來源：微博 ＠何不同舟渡官微)、《江山為聘》海報(圖片來源：微博 ＠江山為聘官微)、《玉簟秋》海報(圖片來源：微博 ＠電視劇玉簟秋)

【文／Beauty美人圈．編輯團】陸劇四大平台之一的芒果TV，近日一口氣官宣89部陸劇作品，龐大片單與豪華陣容迅速登上微博熱搜，引發劇迷熱烈討論！以下精選「8部2026芒果TV最新官宣大劇」，其中檀健次、盧昱曉主演的《何不同舟渡》期待值最高，還有吳謹言、陳哲遠《江山為聘》上演超帶感君臣戀，光看陣容就讓人忍不住期待！

2026芒果TV最新官宣大劇1：檀健次、盧昱曉《何不同舟渡》

《何不同舟渡》是芒果備受矚目的S級重點製作項目，主演找來《濾鏡》檀健次和《軋戲》的盧昱曉，是很新鮮的CP搭配。而在最新釋出的片花中，檀健次換上一襲狠勁十足的軍裝造型，流利舞劍的模樣英氣十足！

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《何不同舟渡》劇情講述背負「叛將」之名的謝卻山，在追捕過程中遇見偶然竊得密信的南衣。為了掌控局勢，謝卻山將南衣困於謝府，卻也讓她意外窺見他面具之下不為人知的秘密。

圖片來源：微博 ＠何不同舟渡官微

2026芒果TV最新官宣大劇2：王鶴棣、李沁《鹹魚飛升》

同樣是S級大戲，《鹹魚飛升》是由王鶴棣所主演的大男主劇，講述曾為修仙界第一人、前世拼命的宋潛機，重生後立志當一條快活的鹹魚，卻在機緣巧合之下吸引了一群志同道合的生死之交，被迫捲入仙門紛爭，最終為守護一方沃土「重啟」修仙之路的故事。

《鹹魚飛升》的製作團隊可是大有來頭，導演丁黑曾拍過《那年花開月正圓》，編劇饒俊曾執筆《花千骨》、《千古玦塵》等爆款仙俠劇，品質備受看好。不過前陣子男主王鶴棣因為和沈月撕破臉，在全網罵聲不斷，讓粉絲不免擔憂《鹹魚飛升》遭到波及。

圖片來源：微博 ＠微鹹魚飛升官微

2026芒果TV最新官宣大劇3：吳謹言、陳哲遠《江山為聘》

古裝權謀劇《江山為聘》從官宣後便備受矚目，不僅題材吸睛，走雙強博弈+權謀逆襲路線，吳謹言和陳哲遠更在劇中大談第一女狀元遇上「雙面君王」的禁忌君臣戀，光看片花就十分帶感！

《江山為聘》講述出身市井的孤女孟廷輝（吳謹言 飾）憑藉過人才學，成為大寧首位三元及第的女狀元，並入主察聞院。她與少年帝王英寡（陳哲遠 飾）一內一外、強強聯手，在朝堂以雷霆手段制衡權相，在市井化身執劍人掃奸除惡，展開遊走於權力與人心之間的故事。

圖片來源：微博 ＠江山為聘官微

2026芒果TV最新官宣大劇4：宋威龍、張婧儀《野狗骨頭》

這兩年來熱度不斷上升、發展極具潛力的新生代小花張婧儀，在新劇中將要搭上男神宋威龍！而且兩人在劇中飾演的還是重組家庭的非血緣兄妹，情不自禁大談「偽骨科戀」的故事，片花中破碎感的吻戲更是張力拉滿，全網都在等待《野狗骨頭》開播的那天！

《野狗骨頭》改編自晉江作家「休屠城」創作的同名人氣小說，以90年代為背景，講述重組家庭中的非血緣兄妹陳異＆苗靖從相依為命到被迫分離，成年後重逢，兩人攜手對抗犯罪的故事。另外《野狗骨頭》與《長風渡》、《以愛為營》等爆款劇都出品自知名影視公司「烈火影業」，讓觀眾期待值再飆升！

圖片來源：微博 ＠電視劇野狗骨頭

2026芒果TV最新官宣大劇5：丞磊、徐若晗《玉簟秋》

由丞磊、徐若晗主演的民國劇《玉簟秋》在近日殺青，故事以民國時期軍閥割據為背景，兩人化身高冷禁慾軍閥和貧窮小白花女學生，設定十分帶感！丞磊在戲中一身俐落西裝搭配高高梳起的大背頭，氣場疏離又壓迫感十足。

《玉簟秋》改編自作家靈希的「民國三部曲」之一，講述貧寒女學生葉平君（徐若晗 飾）因一場刺殺風波，與虞家五少虞昶軒（丞磊）意外捲入愛恨交織的命運漩渦故事。

圖片來源：微博 ＠電視劇玉簟秋

2026芒果TV最新官宣大劇6：許凱、魏哲鳴《天都異聞錄》

《天都異聞錄》由許凱、魏哲鳴領銜主演，是很吸睛的古裝懸疑雙男主題材。兩人在劇中化身一對亦敵亦友的探案搭檔，火花四濺的對手戲將會是一大亮點！

《天都異聞錄》改編自小說《唐案無名》，講述平安縣縣令史無名（許凱 飾）與聽風衛首領蘇雪樓（魏哲鳴 飾）因離奇案件結盟，在探尋「玄酆天君」下落的過程中，揭開權謀迷局並化解宿怨的故事。

圖片來源：微博 ＠天都異聞錄官微

2026芒果TV最新官宣大劇7：《小巷人家2》

這一波官宣名單中最讓人意外的，便是《小巷人家》開拍第二季的消息！導演張開宙更提前劇透《小巷人家2》新劇情，同樣維持有哭有笑、三個小家庭的小巷生活故事，最重要的是原班人馬將全數回歸。消息一出迅速引發網友熱烈討論

圖片來源：微博 ＠黑光乍洩

2026芒果TV最新官宣大劇8：《我們的少年時代2》

《我們的少年時代》也要拍續集啦！新一季的主題從原先的棒球改成籃球+樂團雙主線，主演則由TF家族第四代成員們出演，在網路上熱度不小。《我們的少年時代2》劇情圍繞面臨解散危機的宜北籃球社，顧晨陽、徐安博、付彬言等少年因各自原因加入，共同守護這支不被看好的隊伍。他們在籃球比賽中直面挑戰，在團隊磨合中激發潛力，也透過音樂秘密基地拉近彼此距離。

圖片來源：微博 ＠新華社

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