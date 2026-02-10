2026花在彰化玩在田尾 打造全台最溫馨的春節旅遊首選





全國民眾準備好迎接一場結合「綠色療育」與「親子歡樂」的完美春節假期了嗎？彰化縣政府與田尾鄉公所攜手推出「2026花在彰化～玩在田尾」系列活動，今年春節以「玩在田尾，田尾最美」為主軸 。除了美不勝收的應節花卉佈置，更結合「怡心園共融遊戲場」，讓小孩在特色公園裡盡情放電，打造全台最溫馨的春節旅遊首選。

亮點一：到田尾環遊世界，沈浸式花藝與黃金、粉紅雙色盛宴

想感受英式庭園的優雅或田尾獨有的生活美學嗎？田尾公所今年在怡心園及遊客服務中心，巧妙運用在地花卉構築出繽紛的「環遊世界」意象。環球裝置藝術：展區設置了代表各國風情的熱氣球裝置，包括臺灣、加拿大、越南等多國旗幟裝飾，營造出濃厚的異國旅行氛圍。粉紅與金黃雙秀：漫步田尾，現在正值洋紅風鈴木盛開，一簇簇粉嫩花朵如同雲朵般掛滿枝頭，緊接著三月黃花風鈴木也將陸續綻放，打造金黃色與粉紅色交織的雙重療癒視覺盛宴。迎賓美學：怡心園北側廣場設有年節主題藝術裝置，結合鳳仙花與在地特色花卉，讓遊客一踏入便能感受花卉與藝術交織的美好。

廣告 廣告

2026花在彰化～玩在田尾 走進「環遊世界」花鄉繽紛花海中獲得心靈療癒

亮點二：親子同遊最溫馨！怡心園共融遊戲場嗨翻天

田尾不僅是花卉之鄉，更是孩子們的遊戲天堂！緊鄰花卉展區的怡心園遊戲場提供多元遊樂設施，讓親子時光更精彩：挑戰自我：設有具備體適能挑戰性的大型攀爬網，鍛鍊孩子的平衡感與勇氣。速度刺激：刺激有趣的旋轉飛輪與親子同樂滑梯。趣味設施：現場更備有深受小朋友喜愛的小火車與大型充氣氣墊城堡，讓孩子盡情跑跳放電。悠閒時光：在這裡，家長可以一邊品茗賞花，一邊陪伴孩子在安全的共融空間裡，享受城市少有的愜意與天倫之樂。

亮點三：休閒農業深度體驗，把綠色能量帶回家

田尾公路花園作為療育之鄉，特別規劃了深度參與的課程與活動 ：療癒手作DIY： 2月18日至22日每日下午2點，在遊客中心由專業職人指導新春療育盆栽手作體驗，讓植感生活走入家庭。春遊市集與摸彩： 2月14日至22日新春市集盛大展開，匯集各式在地美食小吃 ；活動期間還有「新春轉輪盤」摸彩活動，憑2張發票即可參加一次，拍照打卡還能加碼活動。健康動起來： 3月14日將舉辦「春日萬人健行」，繞行田尾公園路約4.2公里，只要報名就送紀念衫與涼感巾，完賽更有機會抽中 iPhone 17 或兩萬元現金等500份豪華大獎。

田尾鄉公所表示，今年的活動旨在打造一個充滿活力的「玩在田尾」旅遊環境。透過休閒農業的療育力與共融公園的歡樂氛圍，讓田尾成為每個家庭春節回憶中最溫暖的篇章。誠摯歡迎全台民眾親自來訪，感受田尾最美的風景與濃厚的人情味。

更多新聞推薦

● 黎智英被控違港國安法將監禁20年 賴清德：台灣與黎，和守護自由的人們站在一起