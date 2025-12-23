2026花蓮太平洋浪花半馬 明年3月21日海線開跑

▲「 2026花蓮太平洋浪花半程馬拉松」報名記者會今日於縣府大禮堂盛大舉行，縣長徐榛蔚正式宣布浪花馬拉松將於明(115)年3月21日正式開跑。

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】「 2026花蓮太平洋浪花半程馬拉松」報名記者會今日(23)於縣府大禮堂盛大舉行，縣長徐榛蔚正式宣布浪花馬拉松將於明(115)年3月21日正式開跑，邀請全國跑者踏浪迎光，台11線太平洋沿岸海線開跑，徜徉太平洋之美，感受花蓮的療癒魅力。

縣長徐榛蔚表示，「迎向陽光、跑出健康」，花蓮太平洋浪花半程馬拉松之前獲得了廣大跑友的熱烈支持和回響，賽道的壯麗美景令人難以忘懷。花蓮山好、水好、空氣好，歡迎所有跑者及眷屬齊聚花蓮，認識花蓮山海美景以及豐碩文化底蘊，親身感受太平洋畔的魅力。

由花蓮縣政府指導、花蓮縣體育會主辦的「2026花蓮太平洋浪花半程馬拉松」將於115年3月21日春季在海線鳴槍。賽事規劃21K、12K、6K三組別，路線沿台11線海岸線推進，結合「聽浪、觀浪、踏浪」三段體驗，帶領跑者在日出中擁抱山海，感受花蓮專屬的節奏與能量。

◆三大主題式馬拉松，花蓮的「山海花」名片

花蓮以「山海花 系列」串接年度跑旅：冬季的太魯閣馬拉松（大山主題）享譽國際，雖因地震後正休養整備，但我們相信會再度回歸；秋季的富里六十石山半程馬（金針花主題）在 2025 首屆即獲跑友盛讚、躍升必跑清單；春季則由太平洋浪花半程馬（海洋主題）接棒，以踏浪之姿迎接旅行家跑者，完成一年三季、各有風景的花蓮跑旅拼圖。

◆七成外地跑者參與，運動觀光雙引擎啟動

歷屆統計顯示，約七成跑者來自外地，顯示賽事已成為結合運動與觀光的高黏著度活動。縣府也鼓勵在地跑友邀請外縣市朋友同行，用跑步認識花蓮、用旅行延長停留，帶動住宿、餐飲與在地體驗。

◆五大主軸，讓賽事更友善、更有效率

•運動×觀光：主打「賽事＋旅行」的花蓮跑旅；建議安排賽前暖身步道、賽後海味路線與黃昏散步。加碼優惠：憑號碼布可於賽事期間（賽前後 3 天內）以超低價 NT$100 暢玩遠雄海洋公園；親友同行另享優待價$399元優惠（限購最多四人），把完賽的喜悅一路延伸到海線樂園。

•國際友善：提供多語資訊與服務，迎接國際跑者。

•永續實作：全面電子化手冊／成績／證書；補給站推動聰明用杯（半杯優先、回收分流、快取快丟），在不影響補給效率與衛生下減少浪費。

•社區共好：串聯學校志工、社福團體與在地攤商，共創活力市集與賽後補給。

•自由戶外品牌：以「追浪而上，向光而跑」為核心精神，打造花蓮成為嚮往自由、熱愛戶外的運動觀光熱區

◆獎勵與特色服務

完賽即贈紀念獎牌與補給；另提供「紀念獎盃（加購品）」，不限是否首次參賽、各組皆可加購刻名典藏。大會同步提供接駁服務，建議多加利用，讓行程順暢、賽道安全。

▊相關資訊請詳見「2026花蓮太平洋浪花半程馬拉松」報名網址:https://irunner.biji.co/eastcoast2026

花蓮縣政府表示，花蓮在自然的課表裡一次次精進，我們專注向前，用行動把希望跑出來。邀請全國跑者與國際朋友，一起回到海線起點，與山海同頻——把希望跑進花蓮，把花蓮跑進你的心。