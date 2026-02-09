2026花蓮太平洋燈會活動及燈區設計相關說明

有關近日社群平台及部分討論中，針對「2026 花蓮太平洋燈會」活動及燈區設計之相關關切，花蓮縣政府說明如下：

一. 本屆花蓮太平洋燈會主燈名稱為「花好」，意為「花蓮正好、好事回歸」，象徵祝福與希望；花燈跳脫傳統生肖造型，以花蓮疊石、北迴歸線為整體意象，由台南藝術大學建築藝術研究所師生打造，晚間藉由光飾裝置展演馬年意象，搭配概念風車順應自然風向轉動（見圖）。部分燈區作品如「花現15288」，係屬燈區創作之一，並非主燈，其設計定位、展演功能及經費結構，皆與主燈有所區隔，特此說明，以免混淆。

二. 花蓮太平洋燈會全案除涵蓋主燈及其他燈區的藝術燈飾裝置、全區電力設施、場域安全與維護、場區服務人力外，尚包括現場展演活動、文宣設計、小提燈製作、煙火施放、商圈共榮活動等多項內容，相關經費均依政府採購程序與規定辦理。

花蓮縣政府表示，本次燈會活動迄今為東大門夜市及周邊商圈帶來觀展人潮，亦為燈會活動舉辦目的之一。縣府感謝各界對燈會活動的關心與建議，未來亦將持續以專業、安全及友善的方式辦理各項活動，邀請民眾親臨現場，感受燈會夜間光影之美。

