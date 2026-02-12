2026花蓮年貨大街開幕 幸福遊樂園點亮日出大道
【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】由花蓮縣政府主辦的「2026花蓮年貨大街」於昨（11）日傍晚5點在花蓮日出大道盛大揭幕。活動首日由鑼鼓喧天的祥獅獻瑞表演拉開序幕，現場洋溢濃厚年節喜氣。今年活動特別以「幸福遊樂園」為主題，將年節採買與觀光遊憩深度結合，串聯太平洋燈會與東大門夜市，打造出一座兼具歡笑氛圍與傳統年味的街區樂園。副縣長顏新章與立法委員傅崐萁、花蓮縣議會副議長徐雪玉、縣議員韓林梅、吳建志、李正文、笛布斯.顗賚等貴賓一同主持啟動儀式，隨著無數色彩絢麗的小氣球緩緩飄落，不僅點燃全場歡樂氣氛，更象徵馬年花蓮活力奔騰，熱情邀請全國遊客前來感受花蓮獨有的人情味。
▲2026花蓮年貨大街開幕，幸福遊樂園點亮日出大道。
副縣長顏新章表示，花蓮年貨大街不僅是提供民眾一站式購足年貨的平台，更是凝聚在地韌性與希望的溫馨聚會。今年縣府團隊別出心裁，將日出大道化身為幸福遊樂園，透過夢幻的旋轉木馬，以及融合樂園與新春元素的藝術裝置，讓年節採買轉化為全家共融的美好體驗。顏副縣長強調，在歷經過去一年的挑戰後，希望鄉親能在這充滿童趣與驚喜的街道上放鬆心情、歡喜相聚，帶著最豐富的在地農特產與祝福，共同迎接充滿動力的馬年新春。
▲2026花蓮年貨大街開幕，幸福遊樂園點亮日出大道。
本次年貨大街吸引近百家優質攤商進駐，現場共劃分為四大主題區域，包含「人氣商家慶新春」、「五穀豐登備新春」、「百寶萬貨迎新春」及「恭逢伴禮賀新春」。為了營造沉浸式遊樂園氛圍，現場特別設置了多座吸睛的裝置藝術，包括象徵幸福圓滿的「摩天輪」、充滿趣味驚喜的「魔術師帽」，以及滿載豐收意象的巨型「年節購物禮袋」，吸引無數民眾駐足合影。這些色彩繽紛的裝置在夜間燈光映照下，與兩側攤位交互輝映，讓日出大道處處充滿打卡驚喜。
農業處長陳淑雯說明，為回饋廣大消費民眾，本次活動祭出多重豐厚好禮，民眾凡在會場攤位消費滿250元，即可獲得摸彩券及遊戲券各一張。每日活動皆會抽出花蓮－韓國來回機票、花蓮飯店住宿券及團圓年菜組等好禮；而在活動最終日，更將加碼抽出iPhone 17、Switch遊樂器及無線藍牙喇叭等重磅大獎。持遊戲券的民眾則可前往遊戲區挑戰闖關，挑戰成功即可親手抽出幸運彩球，有機會獲得馬年造型小提燈、花蓮蔬菜福袋等限量贈品。
除了消費與遊戲，活動現場更融入了豐富的人文互動，民眾只要於社群平台拍照打卡並標記指定文字，即可獲得精美小禮；孩子們則可憑主辦單位戳章，免費搭乘夢幻旋轉木馬享受歡樂時光。而今日同步展開的繪畫比賽，呈現了國中小學童筆下純真精彩的花蓮年味，歡迎鄉親與遊客蒞臨欣賞，並投下心中神聖的一票支持小小創作家，參與投票的民眾還有機會獲得現場加碼好禮。此外，現場亦規劃多場手作體驗課程，邀請各位鄉親一同參與，親手將專屬年節的美好回憶帶回家。
花蓮縣政府誠摯邀請全國民眾於2月11日至15日，每日下午 5 時至晚上 10 時蒞臨日出大道，一同沉浸在充滿驚喜與笑聲的幸福樂園，共襄盛舉這場全台最歡樂、最好玩的年節慶典。
其他人也在看
伊甸愛圍爐13年送暖 年節傳愛偏鄉長照家庭
（中央社記者沈佩瑤台北12日電）伊甸基金會「愛圍爐」活動邁入13年，今年預計陪伴近4005名服務使用者與家人團圓吃飯，並把年菜送進243名行動不便的長者或身心障礙朋友家中，讓弱勢家庭也能感受年節溫暖。
從一站式採購到冷凍年菜巧擺盤 年節備菜輕鬆端出好滋味
隨著農曆春節進入倒數，年節備菜成為傳統家庭最大課題，由於家庭工作結構改變，快速準備又能有過年氣氛愈受現代人重視。知名水產餐廳星星水產桃園店推出一站式年節採購服務，從新鮮水產到冷凍海鮮與年菜通通備齊，讓民眾一次購足團圓餐桌所需；同時也呼應桂冠窩廚房總監Sabrina提出現代「冷凍年菜＋巧思擺盤」的年菜處理方式，讓忙碌家庭只要簡單復熱、快速上桌，就能輕鬆端出媲美五星級的年節好菜，安心迎接團圓佳節。
圓滿癌父心願 女兒心蓮病房互許終身
農曆春節前，花蓮慈濟醫院的病房，化身為溫馨的婚禮現場。一名肝癌末期父親，最大的心願就是親眼見證女兒出嫁。為了圓滿父親的心願，女兒將原訂六月的婚禮緊急提前，在護理人員協助下，一週內完成籌備，讓爸爸在...
改造土壤酸鹼值 解決光復農田硬傷
馬太鞍溪洪災，淤泥淹沒花蓮將近800公頃農地，這些淤泥不透水、缺乏有機質，還偏鹼性，不利於作物生長，專家原本評估，至少需要休耕1到2年，然而對農民來說，沒耕作就沒有收入，生計勢必受到嚴重影響。慈濟...
台中仍卡關！ 江啟臣：跟川伯強強聯手 楊瓊瓔：制度勝過速度
隨著國民黨新北市長人選終於拍板定案，六都只剩下「台中市長」人選還懸而未決！台中市目前上演姊弟之爭，資深立委楊瓊瓔持續走訪基層，強調制度比速度更重要，立法院副院長江啟臣也是動作頻頻，包含跟南投縣長許淑華...
1.25兆含「9萬工作機會」？郭正亮打臉行政部門：不誠實
國防部長顧立雄11日表示，國防特別預算條例若通過，可帶動國防自主產能、帶動經濟效益，也可以帶動人力資源利用；粗估可以帶來4000億元產值，增加約9萬個工作機會。前立委郭正亮質疑，1.25兆應都是軍購，為何混著送預算？行政部門作風給人感覺不誠實。
金價恐大幅回落！專家示警2買家縮手有變數
[NOWnews今日新聞]國際金價在經歷上週重挫後逐步回升，11日又再小幅上漲，守住每盎司5000美元關口。投資機構BCAResearch指出，若中國、亞洲市場推動的買盤動能逆轉，金價可能大幅回檔。美...
【馬上發財】中華電信台灣大遠傳春節祭優惠！日韓中港澳上網一天僅9元
中華電信、台灣大、遠傳各自出招，在資費、購機、年節出國、帳單延繳推出優惠，《Yahoo股市》統整三大電信優惠方案一次看，中華電信推出春節期間出國，預付卡遊日韓中港澳等地，1GB平均一天9元優惠，台灣大、遠傳也分別推出春節影音平台優惠組、5G 方案配3C產品或家電等優惠，讓用戶能開心過好年。
18歲一注獨得8.5億！幸運兒一夕翻身 離開台灣現況曝
18歲一注獨得8.5億！幸運兒一夕翻身 離開台灣現況曝
外交部：駐立陶宛台灣代表處名稱是共識 雙方政府未討論更名
立陶宛總理魯吉尼涅表示立陶宛2021年准許設立台灣代表處時，並未與歐盟及美國協調，行動過於倉促，不排除更名台灣代表處為「台北代表處」。外交部今天表示，駐立陶宛台灣代表處的名稱是台立雙方共識，雙方政府沒有討論更改駐處名稱。
太貴沒人玩？2025國人平均國旅2.5次 「這些縣市」最受青睞
今年春節即將迎來長達9天的假期，不少民眾早已規劃返鄉或出遊行程。然而，近幾年頻頻傳出「國旅變貴」、「國旅CP值」不高的言...
毒酒駕OUT! 李多慧當"反毒酒駕大使"現身新北宣導
生活中心／綜合報導為了再次宣導，對毒酒駕零容忍，新北市警局舉行反毒酒駕宣導活動，特別找來韓籍啦啦隊女神李多慧，擔任交通安全宣導女神，號召全民拒絕毒酒駕，局長方仰寧也說，在強力取締下，事故率相較去年同期，大幅下降23%。新北市警局反毒酒駕大使李多慧：「喝酒不開車，開車不喝酒好不好。」多慧在講，真的要聽！尤其過年要到了，團聚、圍爐，可以小酌怡情，但黃湯下肚，搭車回家就好，新北市政府警察局跟台灣酒駕防制社會關懷協會，邀請啦啦隊女神李多慧擔任反毒酒駕大使，還集結各運輸業者共同發聲。防治毒駕、酒駕，新北市警局找來韓籍啦啦隊女神李多慧，擔任首屆的新北市交通安全宣導女神，來台4年了，李多慧還有騎車環島過，她大讚用路人守規矩，讓她嚇到，不過，如果是遇到酒後想開車的人，多慧就會變成生氣的人。韓籍啦啦隊女神李多慧擔任首屆新北市交通安全宣導女神。（圖／民視新聞）新北市警局反毒酒駕大使李多慧：「你的人生只有一個，別人的人生也只有一次，所以一定要小心，不可以（酒後開車）。」你可以叫車、找代駕，或是大力士上身，扛朋友回家，根據新北市警局統計，今年1月20開始，實施酒駕、毒駕大執法，截至2月8日，取締542件，跟去年同期有增加趨勢，而且，10年內累犯達2次以上的有48件，好險，事故率相較去年同期，下降23%，防治持續進行。新北市警局持續擴大取締毒、酒駕，降低事故率。（圖／民視新聞）新北市警察局長方仰寧：「取締的件數越多，並不代表酒駕跟毒駕的問題越嚴重，而是我們警方的一個執法的努力，我們的李多慧，以及很多的影星，網紅都來支持，我想這個就是一個全民的共識。」再再提醒，毒、酒駕，都是危害，下個月在新北捷運燈箱上，還有多慧女神來提醒，違法的行為一定不要做，不行就是不行，毒駕、酒駕OUT！安全才是唯一的路。原文出處：毒酒駕OUT！ 李多慧當「反毒酒駕大使」 更多民視新聞報導女毒蟲「撞死派出所長」醫生鑑定脫口1句！國民法官判死3理由曝毒蟲陳嘉瑩一審被判死！廢死聯盟深夜發文聲援陳嘉瑩毒駕撞死所長一審遭判死刑 侯友宜：謝謝司法正義
標榜網紅款！ 恆春夜市現「非法中國零食」 衛生局開罰
屏東縣衛生局，年前到恆春夜市稽查，發現有攤商違法販售未經核准輸入的中國零食，標榜「社群暴紅款」，經查，未取得輸入許可，通通遭稽查人員下架封存，業者最重面臨3百萬元的罰鍰。過年前，衛生局人員來到屏東恆春...
「齊柏林衛星」首波外太空取像公開 國內外5城市入鏡超清晰
台灣首個自製衛星星系「福衛八號」首顆衛星「齊柏林衛星（FS-8A）」去年11月底成功升空入軌，歷經嚴密功能驗證、軌道操控與超過百次測試取像後，今年1月正式展開任務。國家太空中心（TASA）今（2/11）日公開首波取像成果，畫面清晰度表現驚艷，正式宣告台灣完全掌握「1公尺解析度」光學遙測關鍵技術，並透過後處理技術將影像提升至0.7公尺水準，成果不僅達標，更超越原先設計規格。
揭露艾普斯坦案受害者資訊 美司法部長挨轟
美國國會為了艾普斯坦案吵得不可開交。司法部長邦迪週三在眾議院，遭到兩黨議員砲轟，質疑司法部把部分加害者的姓名塗黑，受害人的資料卻反而被揭露。但是邦迪態度強硬，跟議員唇槍舌劍，甚至進行人身攻擊，場面相當火爆。
恆春夜市現非法中國零食 衛生局稽查最高罰300萬
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導又有攤販業者違法販賣未經核准輸入的中國零食，屏東縣衛生局日前到恆春夜市進行年節食安稽查時，發現攤位上出現好幾款中國網紅零食，要求業者下架，最高恐遭罰三百萬元。屏東縣衛生局日前到恆春夜市進行年節食安稽查時，發現攤位上出現好幾款中國網紅零食，要求業者下架。（圖／民視新聞）「一眼就好辣！」外國網紅大口吃著中國零嘴辣條，操著流利的中文分享心得。辣條是中國天王級的零嘴，幾乎每個中國小學生都吃過，地位等同台灣的乖乖，歷久不衰，現在也悄悄的進入到台灣的市場。衛生局稽查人員在攤位前，拿著一包零食仔細的檢查，這些零食一看包裝就知道，全都來自中國，清一色都是辣條，全都沒有經過核准輸入。屏縣衛生局食品藥物管理科長陳彥任：「本局2月8日於夜市營業時間派員查核，現場查獲攤商販售，未經輸入查驗之中國製大麵筋，經典香辣、調味面製品等5項食品。」林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海：「來自國外的加工食品，它一定要經過食藥署，在邊境的查核查驗登記，它裡面的添加物是哪一些，哪一些添加物是違法的，那它的添加物跟外包裝上，有沒有一模一樣。」中國零食未經邊境檢驗，潛藏非法添加物或防腐劑超標的風險，呼籲民眾不要購買來路不明的食物，以免吃出問題。（圖／民視新聞）查獲的地點在屏東恆春夜市，去年同一時間也有業者被查到販賣非法中國零食，顯然未見改善。屏縣衛生局食品藥物管理科長陳彥任：「自國外輸入食品除自用外，應向食藥署申請查驗，取得輸入許可通知始得進口販售，違者處新台幣3萬元以上，300萬元以下罰鍰。」不只在實體攤販，網路賣場隨便搜，也有一堆賣中國零食的。衛生局提醒，這些產品潛藏非法添加物或防腐劑超標的風險，呼籲民眾不要購買來路不明的食物，以免吃出問題。原文出處：恆春夜市又現非法中國零食 衛生局稽查最高罰300萬 更多民視新聞報導李貞秀參選有雙重戶籍？陸委會親口證實 梁文傑：最重要是國籍法男星「怒斥私生飯」影片流出！昔遭偷拍、逼車…網心疼透視新聞／因政治迫害移台竟兩度遭潑漆 港人湯偉雄：中共是病毒
央行首發布貨幣政策檢視報告 提三大結論
中央銀行為達成貨幣政策最終目標，持續與各界溝通，12日史上首度發布「貨幣政策架構操作策略檢視報告」，提出三大主要結論，強調我國貨幣政策架構分類與美國聯準會、歐洲央行及瑞士央行等主要央行相同，皆採多元指標貨幣政策架構。
米哈遊跨國提告《原神》、《崩鐵》知名洩密者「妮可少女」稱他煽動玩家違反保密協議
米哈遊的海外營運公司 Cognosphere 提告《原神》、《崩壞：星穹鐵道》粉絲維基網站「玉衡杯」以及其站長周建諾（暱稱「妮可少女」、「HomDGCat」），指控他長期且縝密地「竊取並散播」官方尚未公開的《原神》與《崩壞：星穹鐵道》內容與活動資訊。
週末日夜溫差逾10度 除夕起北東易雨低溫14度
（中央社記者張雄風台北12日電）氣象署表示，小年夜之前西半部高溫上看攝氏30度，要注意日夜溫差大，其中竹苗、南投今晚明晨續防10度以下低溫；除夕水氣增，氣溫開始下滑，北部初一高溫約20度，濕涼的天氣持續至初三。
走進羅馬「阿爾騰普斯宮」 置身神話與史詩之間
（中央社記者黃雅詩羅馬12日專電）巨石浮雕古羅馬士兵對抗蠻族的場景，細節震撼人心。走進隸屬羅馬國家博物館的「阿爾騰普斯宮」（Palazzo Altemps），宛如漫步於神話與史詩之間，得以親睹許多藝術史上「教課書級」的古希臘羅馬雕像。