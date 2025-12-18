2026花蓮縣長前哨戰 藍營+無黨多人角逐

花蓮縣 / 綜合報導

關注明年縣市長大選，花蓮縣的前哨戰似乎已經開打了，國民黨的吉安鄉長游淑貞表態願意承擔責任，強調自己在黨部內的民調拔得頭籌，而同為藍營的前花蓮市長葉耀輝則表示黨意不能代表民意，決心要成為全民縣長，較勁意味濃厚。另外無黨籍的縣議員魏嘉賢同樣有意參選，而傳出與綠營合作的花蓮縣議長張峻，現階段主要把焦點放在光復洪災的重建工作，之後的事等到之後再說。

花蓮縣吉安鄉長游淑貞說：「所以呢，今天非常開心。」拿著麥克風露出親切笑容，在活動中心和鄉親有說有笑，被視為「徐榛蔚接班人」的花蓮縣吉安鄉長游淑貞，積極出席社區活動，因為她準備好了，游淑貞在臉書寫下，為了花蓮已經準備好承擔更大的責任，爭取各界與鄉親認同，劍指2026。

廣告 廣告

花蓮縣吉安鄉長游淑貞說：「在上個月我們黨部也做了一個民調的分析，讓淑貞可以在這個民調裡面拔得頭籌，而且有一定的差距。」游淑貞自信滿滿，不過目前藍營除了他還有，黨意不能代表民意，決心成為全民縣長，1997年當選花蓮市長的葉耀輝時隔將近30年，希望能再替鄉親服務，。

花蓮縣花蓮市前市長葉耀輝說：「我是要把東西(縣政藍圖)弄好以後，攤給大家看，大家做選擇，那我也會盡量去說服我的競爭對手。」目前2026爭戰花蓮縣長寶座的人選中，藍營除了搶先表態的游淑貞，還有正在尋求黨內提名的葉耀輝，另外無黨籍的縣議員魏嘉賢同樣有意參選，而花蓮縣議長張峻也被傳出有可能參選。

無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢說：「大家在討論縣長的一個選舉的過程裡面，我們也是一步一腳印地在探訪基層，那我會努力的把這一塊聆聽進去之後，把它轉化成我們未來要執行的一個方向。」花蓮縣議長張峻說：「我尊重國民黨的那個徵召或者是提名的人選，那我現在目前最在意的，那就是我們光復鄉這個重建經費的編列。」究竟最終誰會出線角逐花蓮縣長大位，外界都在看。

原始連結







更多華視新聞報導

吉安鄉長游淑貞公開表態參選花蓮縣長 謝李乾龍相挺

牽動竹市選情！ 高虹安貪污撤銷 藍：採取「現任優先」

鄭麗文：用最大力量保護國會 推動福國利民法案

