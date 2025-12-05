2026花蓮見 東華大學將主辦2026全國EMBA馬拉松

(東華大學提供)高階EMBA與校友會成員合影

國立東華大學參加第13屆全國EMBA馬拉松校園接力賽，包括選手、加油團及後勤補給團隊，共65名成員參與，同時宣布，從國立高雄大學接過下一屆主辦權，邀請全國EMBA師生，花蓮見。

東華EMBA展現向心力與團隊默契。在賽道上，隊友相互加油鼓勵、彼此陪伴，讓每位跑者都能堅持到終點，最終教師組奪下第11名，並獲頒大會「師鐸典範賞」；教師張嘉珍在「歡樂E馬」女子組中勇奪第8名、學生施家琳與李美霞則分別獲得第15名與第27。

114級同學駱淨蓮說，本次賽事為接力制，每位跑者需完成4.2公里。雖然我們不是第1名，但在賽道上展現迎接挑戰、互相扶持、團隊合作的精神。這場活動讓大家的心凝聚在一起，真的非常珍貴。EMBA校友會理事長劉逸凡也說，雖然花蓮與其他城市距離遙遠，但東華EMBA與全臺各校EMBA連結始終緊密。歡迎大家2026年跑向東華、明年見。