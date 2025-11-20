2026花蓮誰來選？ 傳民進黨擬徵張峻 徐國勇：未知數

政治中心／綜合報導

民進黨布局2026縣市長選舉，傳出無黨籍花蓮縣議長張峻，也被點名，因為過去他曾表態力挺大罷免，上個月更曾闖入傅崐萁舉辦的光復鄉災情座談會，暴怒踹桌，對此張峻證實，確實有被民進黨徵詢，不過是否參選沒有表態，而民進黨秘書長徐國勇也表示，是否合作都是未知數。





2026花蓮誰選？傳民進黨擬徵無黨籍張峻 徐國勇：是否合作都是未知數

國民黨立委傅崐萁上個月在花蓮舉辦災情座談會 花蓮縣議長張峻（左二）因未接獲通知憤而率災民入場踹桌









花蓮縣議長張峻（10.27）：「你現在在欺負光復人是不是？。」

今年十月，花蓮縣議會議長張峻的驚天一踹，踹出光復鄉民的怒火，從罷免案到光復土石流災情，國民黨立委傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚累積的民怨越來越多，似乎也讓張峻成為角逐2026花蓮縣長的可能人選。

民進黨秘書長徐國勇：「這個都一個未知數，因為張峻也沒有宣布他要選，我們也不曉得張峻的立場如何，不過我想也都是他們花蓮的好人選，民進黨自己也有自己的好人選，會不會有合作，這個以後再來談。」





2026花蓮誰選？傳民進黨擬徵無黨籍張峻 徐國勇：是否合作都是未知數

花蓮縣議長張峻已當選四屆議員 2022年退出國民黨









民進黨祕書長徐國勇，坦言是否合作，都得等未來再談．2022年，張峻在未獲國民黨提名下，成功連任議長，隨後宣布退出國民黨，今年51歲的他，被視為"反傅勢力"的代表人物，如今被拱出戰2026，終結"傅氏王朝"，張峻證實，民進黨已經徵詢過他。

花蓮縣議長張峻：「確實（民進黨）是有這樣子，就是有來詢問啦，我現在目前就是，以光復災情還有重建（為主），還有鳳林萬榮，最近又發生堤防缺口溢流事件，後續我們再看，花蓮確實需要改變啦。」

花蓮縣議員（民）張美慧：「只要能夠終止傅家的王朝，讓花蓮有一個改變的契機，我認為黨中央都會審慎的評估。」

花蓮縣議員（民）胡仁順：「只要是民進黨提名或者是合作的對象，我們一定是全力以赴，全力來支持。」





2026花蓮誰選？傳民進黨擬徵無黨籍張峻 徐國勇：是否合作都是未知數

外傳民進黨將徵召張峻出戰2026花蓮縣長選戰 民進黨祕書長徐國勇（左三）表示一切都是未知數









雖然沒有證實代表綠營參選，但張峻一句"花蓮需要改變"，已經為2026選戰，埋下伏筆。

