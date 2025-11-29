2026花蓮跨年公布卡司！ 李聖傑壓軸獻聲、男團Vera歡聚帶來精彩唱跳

李聖傑跟VERA將在花蓮跨年登台開唱。（圖／花蓮縣政府）

記者林政平報導／ 「2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」將於12月31日晚間8點在花蓮市東大門廣場盛大開唱！今年祭出獨家重磅卡司：情歌天王李聖傑將壓軸獻聲！超夯男團Vera也將歡聚花蓮跨年舞台帶來精彩唱跳！李聖傑台北小巨蛋演唱會票房秒殺再加場，對於這次跨年內容，他搶先預告：「在小巨蛋演唱會後第一場的大型活動就獻給花蓮，希望在這一場的花蓮演出，能夠把自己更多的新歌唱給所有的花蓮的朋友聽。」

今年進入尾聲，對於自己的成長？李聖傑表示：「回首2025對自己的成長覺得自己在創作上多一點時間沉澱自己，然後不管在詞的創作或者是曲的創作上、還有一些製作面的學習，在2025 對自己有一個交代，也是一個圓滿2025年。」至於新年的工作目標，他期許：「在2026希望給自己更多的動力，在世界的每一個角落、每一個城市，能夠把自己的音樂跟著團隊帶給大家，希望2026年自己的世界巡迴演唱會可以順利，這是2026自己給自己的一個目標跟期許。」

Vera成員蔡朕為花蓮當地人，推薦粉絲們來家鄉旅行：「畢竟我是一個花蓮人！所以我非常推薦花蓮這個城市！可以讓人放鬆心情也有許多地方是大城市看不到的像是很遼闊的海！跟讓人驚嘆的山景！一定要去的就是東大門夜市！」Nelson也大讚：「Chill、熱情、純樸的城市！我最喜歡的是風景很漂亮，用綠意盎然的風景取代高樓大廈！有山也有海。」

Vera回首2025的體悟，Nelson表示：「今年對於我自己的話當然是開始接觸戲劇，對於團體的話是適應成員的暫休並且帶著他們的能量繼續照亮喜歡我們音樂的人。」蔡朕則認為：「今年是挑戰很多新事物的一年！也有嘗試了許多沒嘗試過的東西覺得自己又往前了一步希望VERA可以越來越厲害！」

對於新年展望，藍弟分享：「覺得2025自己內心的強化變得更穩固，更慢慢找到自己是誰！並且也在很多新事件上學習到不同的應對方式～也同時適應團體裡面新的改變！希望繼續能用表演和音樂陪伴需要這份力量的夥伴們！」孟維立下目標：「希望 2026的我可以把每一件事都做得更確實，舞台也好、嘗試新的東西也好，就想讓自己的狀態更好更完整。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導