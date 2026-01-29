2026花見櫻花季今浪漫點燈！ 淡水警曝免塞車攻略

「2026花見櫻花季」從今天（29日）開始在新北市淡水無極天元宮登場。（圖／翻攝畫面）





「2026花見櫻花季」從今天（29日）開始在新北市淡水無極天元宮登場，一路持續到2月11日，以盛開的三色櫻為主角，並結合「櫻花慢旅」走讀、與在地商家合作，提供阿給及各式手作活動折價優惠，以及結合國際知名的台灣繪本藝術家幾米所創作的《閉上眼睛一下下》繪本世界，打造互動場景等活動，美景搭配燈光，濃濃的粉色櫻花風格，預計可吸引大量遊客前來觀賞，新北市淡水警分局也呼籲民眾可多搭乘大眾運輸工具到場遊覽。

淡水分局建議，參加活動的民眾多加利用大眾運輸工具，可由捷運紅樹林站轉搭乘輕軌列車至淡金北新站，或自捷運淡水站出站後轉搭866、875、876、877號公車及賞櫻接駁專車前往會場。

淡水警方呼籲民眾，配合警方或現場工作人員引導。（圖／翻攝畫面）

淡水警也說，開車民眾可行駛外環道路，由淡金路、北新路右轉，園區備有約100個停車位，但由於活動會場內停車空間有限，周邊道路也較為狹窄，如啟動滿場管制機制時，除了持有居民或公所製發通行證的車輛外，將不再開放汽車進入。

警方也說，1月29日至3月31日管制期間，自北新路往市區的車輛請配合聽從警察、義交人員的指揮，於車流較大時一律右轉至新市一路迴轉，以避免汽機車及公車回堵。

淡水警分局呼籲，請民眾配合警方的交通管制措施及會場工作人員的引導，提醒車輛駕駛人注意禮讓活動行人。警方也將加強路口交通執法及違規停車取締、拖吊，以確保交通安全。有關活動的更多資訊，可參考淡水無極天元宮的專頁及淡水區公所網站查詢。

