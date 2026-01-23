2026花見櫻花季 1月29日淡水天元宮登場

▲「2026花見櫻花季」1月29日至2月11日於淡水天元宮登場。(資料照片)

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】春季來臨北台灣年度最受矚目的賞櫻盛事，「2026花見櫻花季」將在1月29日至2月11日於淡水天元宮登場！新北市景觀處表示，今（115）年再度以淡水無極天元宮粉嫩三色櫻為主角，並結合「夜櫻賞燈 光櫻繪夢」為活動主題，邀請國際知名的台灣繪本藝術家幾米，除了將旗下為淡海輕軌所創作的《閉上眼睛一下下》繪本世界，搬進浪漫的三色櫻花林之外，還首度推出ALL in One摺頁推薦淡水當季必遊必吃與必看景點，包含在地3大阿給知名店家用餐折扣優惠，精彩活動亮點搶先報。

▲淡水無極天元宮是人氣賞櫻勝地，每年1月底開始，後山的三色櫻首波開花。(資料照片)

幾米繪本走進櫻花林 5大互動場景營造夢幻光影

今年活動最令人屏息的視覺焦點，除了天元宮後山園區的三色櫻之外，首度結合幾米為淡海輕軌創作的《閉上眼睛一下下》繪本意象，在天元宮一如既往的浪漫櫻花風采中，精心融入幾米筆下溫柔而奇幻的想像世界，將故事中小女孩「阿給」尋夢的純真情感，轉化為5座互動場景，散落在天元宮的櫻花林中；入夜後，再搭配夜間燈光設計，讓櫻花在夜色中綻放不同層次的光影美感，營造夢幻動人的夜櫻氛圍，呈現與白晝截然不同的神祕浪漫感。

花見散策活動摺頁 賞花微旅行、趣味解謎更好玩

活動期間首度推出「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，內容特別彙整淡水地區賞櫻遊程建議、天元宮園區活動地圖，提供民眾規劃半日或一日遊的實用參考，同時搭配「花間謎蹤」趣味實境小遊戲，結合天元宮園區地景、裝置藝術與在地人文歷史，設計親子易上手的解謎關卡，還能兌換小禮物，賞花漫步之餘，也能透過互動任務認識天元宮後山的自然與人文特色，增添遊園樂趣。

幾米角色「阿給」串聯在地美食 「看阿給吃阿給」享好康優惠

透過幾米老師筆下追尋夢想的小女孩角色「阿給」，串聯淡水在地老牌阿給、文化阿給及淡水魚丸阿給3家在地小吃名店，推出限定優惠活動，邀請民眾「看阿給、吃阿給」，只要至淡水捷運站旅遊服務中心及天元宮會場等處索取「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，憑摺頁即可享有專屬優惠好康，讓賞櫻之旅還能滿足味蕾。

新北賞櫻景點遍地接力開花 一次報吼哩災

新北市景觀處長林俊德表示，新北市境內種植的櫻花種類豐富，自1月中下旬開始櫻花就會一波接著一波綻放，像是汐止康誥坑溪山櫻花以及新店櫻花街旁的屈尺公園(櫻花公園)等處已在接力綻放中，緊接著之後還有三芝、石碇及土城等處的櫻花蓄勢待發。