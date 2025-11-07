2026苗栗頭份市長一戰有看頭 藍營張淑芬組織強形象佳呼聲高 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

2026年地方選舉選情升溫，民進黨提名作業持續進行中、國民黨主席鄭麗文3日公告各地新任主委，也象徵提名作業將動起來。其中，苗栗縣頭份市等要地，民進黨可望透過與無黨籍議員曾玟學合作競選頭份市長；另一方面，國民黨有現任議員徐功凡表態、苗栗肉品市場前總經理洪志彥有意投入，但在地藍軍要角多認為副議長張淑芬出馬才能整合所有勢力，與綠營人選一搏。

民進黨曾在2023年與曾玟學合作，推舉曾參選苗栗山線立委，對上國民黨邱鎮軍，雖然落選，但大幅縮小與對手的得票差距，並在頭份大贏邱鎮軍3000票，亦是頭份第一次投出綠大於藍的結果。地方認為，若曾玟學有意挑戰頭份市長，將是綠營在地方的最大公約數。曾玟學也表示，若這是各方共識、民進黨也沒有另外提名人選，他願意一戰。

另一方面，國民黨徐功凡早已掛出看板，表明參選意味，但因為徐資歷較淺，動員組織力較被藍營內部憂慮；據了解，張淑芬目前持續徵詢外界意見，評估是否參選頭份市長。

苗栗政壇認為，張淑芬的能力與經歷是「強勁人選」，除了張是苗栗縣議會前議長游忠鈿遺孀，游在2013及2016年底先後兩度中風需臥床休養，地方事務均由張淑芬暫為處理，長期下來，已對地方組織有一定動員力。加上張淑芬2018年代夫出征後當選議員，更在2022年與議長李文斌搭檔，她一舉成為副議長，代表張在苗栗政壇已有一定威望。

今年10月22日，苗栗舉辦全國地方正副議長第3次聯誼座談會，苗栗縣長鍾東錦也點名李文斌與張淑芬對活動規畫細心周到，府會團隊運作順暢；在議會能透過跨黨派合作，可促進政治和諧與社會穩定，還能不分黨派、讓議員幾乎全員到齊，展現領導能力。有地方人士觀察，張淑芬不只勤跑基層掌握組織，在臉書等社群空戰的經營也相當用心，給民眾觀感清新，這對地方藍營政治人物相當難得。

另外，張淑芬兼任永貞宮主委時，將地方產業與宮廟文創結合，不僅成功地將頭份的產業行銷出去、讓廟會活動創造經費盈餘，回饋支持更多地方事務，讓地方不分年齡對她讚譽有加。地方認為，若頭份市長選舉綠營對手真的是曾玟學，將對藍軍一場硬戰，唯有張淑芬出馬才能整合所有勢力，與綠營人選一搏。

照片來源：取自張淑芬臉書、CNEWS匯流新聞網資料照

