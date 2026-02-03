2026苗栗𪹚龍 苗栗𪹚起來！吉馬來接𪹚 祈求平安延續好運

▲余市長特別指出，苗栗舞龍文化老少皆宜、代代相傳。

【記者 倪玉濱／苗栗 報導】苗栗市公所今（3）日於嘉盛嘉新活動中心舉辦「2026苗栗𪹚龍系列活動」宣傳記者會，苗栗市各社區祥龍齊聚，群龍聚首、氣勢磅礴，正式宣告年度𪹚龍盛事啟動。今年適逢馬年，以「吉馬接𪹚」為主題，象徵在𪹚龍文化薪火相傳之際，由吉馬接棒延續祝福與希望，祈求新的一年平安順遂、好運不間斷。苗栗縣副縣長邱俐俐致詞表示，苗栗𪹚龍是全國極具代表性的客家民俗文化，不僅承載地方信仰，更凝聚社區情感與世代記憶，感謝市公所與各界長年用心推動，讓傳統文化持續在苗栗扎根、發光。中油公司探採事業部副執行長湯珠正亦到場支持在地文化與社區發展。

記者會由僑成國小女子舞龍隊擔綱開場，為今年苗栗𪹚龍獻上第一舞，展現世代接棒的文化生命力，也彰顯巾幗不讓鬚眉的舞龍氣勢，為系列活動揭開熱鬧序幕。苗栗市長余文忠表示，苗栗𪹚龍活動今年邁入第28年，是苗栗客家文化中極具代表性的年節民俗，象徵驅邪納吉、迎福避凶。從糊龍到舞龍的過程，不僅能強健體魄，更凝聚社區情感、促進世代交流。回顧過去一年，世界各地歷經動盪與挑戰，期盼藉由𪹚龍儀式中震天鞭炮聲，將不安與晦氣一併驅散，迎向2026年平安順遂、吉祥如意。

今年是市公所邀請社區共同參與糊龍的第二年，社區向心力持續提升。長者透過舞龍活動活絡筋骨、促進健康，充分展現𪹚龍文化「動中有力、聚中有情」的精神。現場擺放各社區精心製作的九尾龍，其中上苗里周文正里長與苗栗在地糊龍師張勝傑師傅，攜手打造象徵五福臨門的五行龍，傳說能為人們帶來好運與福氣，成為現場亮點。此外，衛生福利部苗栗醫院院長徐國芳亦率領醫師、護理師等醫事人員組成「部苗健康龍隊」到場共襄盛舉；致力推廣在地文化的國際扶輪社國際交換學生，以及新住民龍隊亦蒞臨現場，一同見證這項深具文化意義的𪹚龍盛事。

余市長也特別指出，苗栗舞龍文化老少皆宜、代代相傳。僑成國小女子舞龍隊表現亮眼，隊中亦有屬馬的孩子，加上福星田寮女子舞龍隊「龍女學姐」共同參與，象徵「吉馬接𪹚」的世代接棒，讓文化、祝福與好運持續延續。

「2026苗栗𪹚龍系列活動」將於2月25日在苗栗玉清宮舉辦「祥龍點睛」、「神龍祈福」及「貓裏客家龍競技」；2月27日於苗栗經國路河濱公園舉辦「𪹚龍踩街嘉年華」；2月28日同樣於經國路河濱公園登場「𪹚龍之夜」；3月5日在苗栗西山聖帝廟舉辦「化龍返天」儀式。其中「𪹚龍踩街嘉年華」與「𪹚龍之夜」為年度重點活動，結合傳統民俗、表演藝術與節慶氛圍，深受在地民眾與遊客期待。

苗栗市公所表示，「2026苗栗𪹚龍」不僅是一場民俗慶典，更是一場象徵城市接棒、祝福延續的文化行動，誠摯邀請民眾共襄盛舉，一同迎向充滿希望與活力的新年。相關活動資訊，請至 Facebook 搜尋「苗栗𪹚龍」粉絲專頁查詢。（照片記者倪玉濱翻攝）