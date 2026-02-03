「2026苗栗𪹚龍」邁入28年 2/27起連兩日精彩開炸

2026苗栗(火旁)龍即將展開，苗栗市公所今(3)日召開記者會，以「吉馬接𪹚」為主題，祈求新的一年平安順遂、好運不間斷。（圖／記者金祐妤攝）

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】全台四大元宵節慶活動之一，2026苗栗(火旁)龍即將展開，今年適逢馬年，苗栗市公所以「吉馬接𪹚」為主題，象徵在𪹚龍文化薪火相傳之際，由吉馬接棒延續祝福與希望，祈求新的一年平安順遂、好運不間斷。

苗栗市長余文忠今(3)日在活動記者會中表示，苗栗𪹚龍活動今年邁入第28年，是苗栗客家文化中極具代表性的年節民俗，象徵驅邪納吉、迎福避凶。從糊龍到舞龍的過程，不僅能強健體魄，更凝聚社區情感、促進世代交流。回顧過去一年，世界各地歷經動盪與挑戰，期盼藉由𪹚龍儀式中震天鞭炮聲，將不安與晦氣一併驅散，迎向2026年平安順遂、吉祥如意。

今年是苗栗市公所邀請社區共同參與糊龍的第二年，社區向心力持續提升，長者透過舞龍活動活絡筋骨、促進健康，充分展現𪹚龍文化「動中有力、聚中有情」的精神，現場擺放各社區精心製作的九尾龍，攜手打造象徵五福臨門的五行龍，傳說能為人們帶來好運與福氣，成為現場亮點。

「2026苗栗𪹚龍系列活動」將於2月25日在苗栗玉清宮舉辦「祥龍點睛」、「神龍祈福」及「貓裏客家龍競技」；2月27日於苗栗經國路河濱公園舉辦「𪹚龍踩街嘉年華」；2月28日同樣於經國路河濱公園登場「𪹚龍之夜」；3月5日在苗栗西山聖帝廟舉辦「化龍返天」儀式。其中「𪹚龍踩街嘉年華」與「𪹚龍之夜」為年度重點活動，結合傳統民俗、表演藝術與節慶氛圍，深受在地民眾與遊客期待。

苗栗市公所表示，「2026苗栗𪹚龍」不僅是一場民俗慶典，更是一場象徵城市接棒、祝福延續的文化行動，誠摯邀請民眾共襄盛舉，一同迎向充滿希望與活力的新年。相關活動資訊，請至 Facebook 搜尋「苗栗𪹚龍」粉絲專頁查詢。