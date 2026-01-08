2026若只買一支股選誰？美媒點名台積電：完勝三星英特爾、AI最大贏家

國際中心／綜合報導

美國權威投資媒體《Motley Fool》專欄作家德魯利（Keithen Drury）發文指出，若投資人2026年只能買進一支股票，首選非台積電莫屬。他認為台積電在技術與良率上遙遙領先三星與英特爾，是投資AI最中立且穩健的方式。儘管面臨地緣政治風險，但考量到全球科技巨頭2026年資本支出將創新高，以及輝達預估的數兆美元數據中心商機，台積電仍是長期跑贏大盤的最大贏家。

德魯利在專欄中分析，雖然輝達（Nvidia）和超微（AMD）等無晶圓廠公司在晶片設計上獨領風騷，但最終生產仍需仰賴台積電。作為全球最大的晶圓代工龍頭，台積電不僅製程技術獨步全球，產品良率更是競爭對手難以望其項背的優勢。相比之下，三星電子深受產品品質不穩定的困擾，晶圓代工規模遠不及台積電；而英特爾的代工業務近年大幅衰退，主要科技大廠仍傾向將訂單交給台積電。

德魯利強調，選擇台積電是參與AI熱潮「最中立」的投資策略。他直言：「找到一支值得長期持有、能應對各種變數且容錯率低的股票並非易事。台積電或許不會帶來瞬間暴利，但它卻是最有機會在長期穩健跑贏大盤的標的。」隨著台積電最新的2奈米製程晶片開始投產，只要全球對AI領域的投資持續增長，擁有最大產能與最先進技術的台積電，勢必能從中長期獲益。

針對市場擔憂的AI泡沫化疑慮，德魯利表示目前並無放緩跡象。相反的，幾乎所有投入AI競賽的科技巨頭都已向投資人預告，2026年的資本支出將再創新高，資金將主要用於建設數據中心。輝達更曾大膽預測，未來全球數據中心每年的支出規模將介於3兆至4兆美元之間，遠高於2025年的6000億美元。若此預測成真，身為核心晶片供應商的台積電無疑將是這波擴張下的最大受惠者。

至於投資人最感冒的「地緣政治風險」，即中國可能武力犯台的威脅。德魯利認為，這確實是台積電面臨的最大變數，但他並不因此感到過度擔憂。理由在於，台積電在全球科技供應鏈中地位至關重要，若台灣遭到攻擊，全球股市與經濟恐將隨之崩潰，甚至引發大規模戰爭。在這種極端覆巢之下無完卵的情境下，單純擔心台積電的股價已無實質意義。因此，排除極端風險後，台積電仍是2026年最值得持有的標的。

