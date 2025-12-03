2026英蘇聯軍成形 吳子嘉：賴清德恐成為孤獨的王

《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，民進黨立委邱議瑩宣布投入2026年高雄市長選戰並舉行造勢活動，前行政院長蘇貞昌親自南下站台力挺，這場看似單純的造勢活動實際上彰顯民進黨英系與蘇系在2026地方選舉中正逐步形成合作態勢，也象徵黨內勢力板塊正悄然變動，引發外界對民進黨內部布局與權力消長的關注。

總統賴清德。（圖／賴清德臉書）

吳子嘉在網路節目《董事長開講》中表示，蘇貞昌選擇出現在邱議瑩的高雄造勢場合具有高度政治訊號。邱議瑩被視為高雄市長陳其邁系統中重要的接班人，而蘇貞昌的站台動作等於是英系與蘇系相互支援的明確表態。另一方面，陳其邁則前往新北替蘇貞昌之女、立委蘇巧慧助選，使雙方互相站台的政治圖像更加清晰。

前行政院長蘇貞昌、前總統蔡英文。（圖／蔡英文臉書）

在吳子嘉的分析中，這一連串動作顯示民進黨2026年的布局已逐漸成形。新北市的提名已由蘇巧慧取得，而高雄方面邱議瑩則被視為陳其邁心中的接班人選。嘉義地區則由同屬蔡英文系統的立委蔡易餘積極爭取，布局相當鮮明。至於總統賴清德的本命區台南，則傳出立委陳亭妃可能挑戰市長大位，使賴清德的地盤也面臨高度競爭。

吳子嘉指出，這些現象加總起來清楚顯示民進黨內的英系與蘇系正攜手主導2026年的重大提名布局，反而讓身兼黨主席的賴清德在黨內的能見度相對減弱。他認為，若2026地方選舉的主要候選人都與賴系關聯較弱，賴清德在選戰中的站台空間勢必縮小，甚至可能淪為連站台機會都比較少的局面。

吳子嘉直言，賴清德可能面臨成為孤獨的王的政治處境，雖位居黨內與國家最高位階，但在派系與選戰布局上卻缺乏足夠盟友，使其政治能量難以向2028延伸。他認為，從本週開始這樣的政治情勢變化將更加明顯，而邱議瑩的造勢活動只是風暴開端。

