2026茉莉花香水推薦15款：白花香調指南：清新、皂感到濃郁性感

茉莉花可清新，亦可馥郁性感，是白花香調香氛中最多變且極具女性特質的香氣。它可以像你衣櫃中百搭的白襯衫、白色洋裝；也可以是一件緞面蕾絲睡衣；更可以是一套雍容華貴的禮服，若你也著迷於茉莉花香那充滿層次的嗅覺魅力，以下 15 款不同性格的茉莉香水清單，從專櫃經典到小眾調香氛品牌，為你指引完美選購攻略。

2026茉莉花香水推薦1：Chanel

香奈兒 嘉柏麗水漾香氛100ml，NTD6900

嘉柏麗香氛系列的香氣向來明亮、自信且灑脫，這款嘉柏麗水漾香氛更結合四種花卉清香——茉莉、依蘭依蘭、橙花與格拉斯晚香玉作為主角，同時再以綠植與果香降溫，讓整體氣味更清爽、有水感。

2026茉莉花香水推薦2：Louis Vuitton

Louis Vuitton Eau de Parfum Heures d’Absence100ml，NTD11,200

由品牌首席調香師 Jacques Cavallier Belletrud 打造，選用濃郁茉莉包覆五月玫瑰，搭配覆盆莓的酸感，為花香注入青春氣息。尾韻的檀香與麝香，讓氣味沉靜且溫潤，彷彿回到 1920 年代，人們對「旅行」仍懷抱浪漫想像的年代。

2026茉莉花香水推薦3：Dior

迪奧 香氛世家 晚夏茉莉香氛50ml，NTD6,700；100ml，NTD10,900；200ml，NTD16,100

茉莉花性格鮮明，卻也擁有多變的特質，是許多香水品牌心中最佳的調香元素。來自迪奧香氛世家系列的這款晚夏茉莉，善用茉莉如蕾絲般柔軟的香氣，呈現出南法海濱小鎮「尼斯」的愜意氛圍。甜杏與黑醋栗的加入，讓白花香調更優雅、不顯冷冽。

2026茉莉花香水推薦4：Guerlain

嬌蘭 藝術沙龍系列 恣情茉莉淡香精100ml，NTD13,600

藝術是嬌蘭藝術沙龍系列的核心，這款作品靈感來自印象派畫家亨利·馬諦斯的南法世界。調香師運用明亮的杏桃，搭配鳶尾花香與玫瑰，襯托出茉莉花香那豐盈、歡愉的香氣意象，同時也還原畫作陽光、正向的視覺畫面。

2026茉莉花香水推薦5：Le Labo

Le Labo 茉莉 17 淡香精100ml，NTD10,900

Le Labo在香氣的表現上向來很有記憶點。這款茉莉花香水，不只是單純的花香，更揉合苦橙葉與麝香，以及檀香與香草，讓香氣好似皂香般乾淨、清透，同時又保有溫柔貼膚的感官感受，如同身上的白襯衫一樣低調、有質感。

2026茉莉花香水推薦6：Tom Ford

Tom Ford White Suede 白麝香50ml，NTD10,150

Tom Ford經典作品白麝香，你肯定不陌生。這款作品雖然主角是白麂皮與麝香，但真正撐起氣質的，是被處理得極乾淨的茉莉。在茶葉、麝香與麂皮包覆下的茉莉，不甜、不艷，帶有「偽體香」的高級感，讓人聯想到低調卻有底氣的老錢風氣質。

2026茉莉花香水推薦7：YSL

YSL 自由不羈淡香精50ml，NTD4,950

跳脫YSL既往極度性感的風格，近年的人氣代表自由不羈淡香精，選用薰衣草與橙花交織出中性輪廓，再由茉莉與麝香撐起女性的性感與力量感。這款茉莉香水沒有溫柔嬌氣，反而展現出當代女性忠於自我、敢愛敢恨的迷人姿態。

2026茉莉花香水推薦8：Jo Malone London

Jo Malone London 茉莉與金盞花芳醇香水100ml，NTD7,950

香氣馥郁、故事有層次的芳醇香水系列，旗下這款作品將茉莉與金盞花兩者柔軟的花香調，融合地契到好處。阿拉伯茉莉和金盞花海呼應，呈現出厚實、溫暖，帶點奶香與樹脂感的氣味，不只很有異國感，更是一款適合秋冬的穿香好選項。

2026茉莉花香水推薦9：Diptyque

Diptyque Olene (奧利恩) 淡香水100ml，NTD5,500

時常被消費者忽略的Diptyque Olene，也是不可錯過的驚喜作品。清澈的水感花香，模擬出威尼斯花園清晨帶露水的茉莉花籬，香氣表現純粹、冷靜、帶著仙氣。不只香氣很純粹具有穿透力，更沒有白花香水的銳利感，很適合個性女孩嘗試。

2026茉莉花香水推薦10：agnes b

agnes b L’Eau 晨光花蕾40ml，NTD1,590；100ml，NTD3,390

睽違已久再次推出香氛作品的法國輕奢品牌agnes b，今年帶來的作品同樣也呼應了品牌最著迷的旅行意象。梨子與橙花帶出清新前調，茉莉、木蘭與牡丹輕盈交織，最後落在親膚麝香。

價格親切、氣味乾淨，是每天都能放心噴的日常茉莉。

2026茉莉花香水推薦11：EX NIHILO

EX NIHILO 伊甸之春淡香精50ml，NTD6,800

新生代香氛品牌EX NIHILO以前衛且具備實驗精神的風格為特色，而這款作品則以毒性植物作為靈感，是一款很有記憶點的綠質花香。小花茉莉與鳶尾交織出頹廢奢華感，岩蘭草與廣藿香在尾韻埋下致命吸引力，是成熟、危險又性感的茉莉花香氣。

2026茉莉花香水推薦12：Aesop

Aesop 虛實之境系列 格歐暮香水50ml，NTD5,600

沒想到吧，Aesop旗下也有著茉莉花香作品。來自虛實之境系列的格歐暮香水，運用花香調詮釋出自我內心的轉折與沉澱。草本、香辛料與白花的交會，讓茉莉顯得內斂而內省。這款花香作品並非常見型態，而是充滿想像與空間穿透性的嗅覺饗宴。

2026茉莉花香水推薦13：BORNTOSTANDOUT

BORNTOSTANDOUT 赤橙之身淡香精 50ml，NTD6,800

強烈、前衛、帶點批判性，是韓國小眾香氛品牌BORNTOSTANDOUT最迷人的特質。這款赤橙之身淡香精，選用柑橘與白花香，還原夏日陽光海岸的迷人景緻。柑橘如正午陽光般耀眼，接著橙花、晚香玉與茉莉交織出海岸線般的明亮氣息。整體香氣奔放且溫暖。

2026茉莉花香水推薦14：Lush

Lush Lust情色男女香水100ml，NTD3,550

香水名稱直白且充滿張力，Lust選用馥郁花香層次精準還原男女情感間濃烈、原始、不收斂的奔放姿態。茉莉、玫瑰與依蘭依蘭交織成近乎野性的性感，赤裸裸地釋放花香迷人又強烈的氣味特質，穿上身就好像身穿性感戰袍令人過目不忘。

2026茉莉花香水推薦15：D'ORSAY

D'ORSAY E.Q. 淡香精50ml，NTD5,000

源自 1830 年的法國高級小眾香氛品牌D'ORSAY，善於透過嗅覺傳達情感意象與生命故事，而這款作品，則選用鳶尾與茉莉描繪「唇與唇之間」的親密距離。麝香花香調輕盈卻極具誘惑力。

像初吻的觸感，安靜、明亮，卻讓人無法抽身。

茉莉香水常見問答

Q1：茉莉花香水適合每天上班通勤噴嗎？會不會太濃？

A：可以，但關鍵在於選「清新型茉莉」與噴灑方式。通勤或辦公室建議挑選帶有水感、皂感或綠意的茉莉花香，如結合柑橘、茶香或麝香的配方，氣味較輕盈不壓迫。實際使用時，建議噴在手腕、手肘內側或膝蓋後方，避免頸部與胸口大量噴灑，在台灣潮濕氣候下更能維持乾淨耐聞的香氣輪廓。

Q2：怕白花香太暈、太性感，新手該怎麼挑茉莉香水？

A：新手可避開標示為「濃郁、性感、夜香型」的茉莉，優先選擇淡香水（EDT）或帶有果香、皂感、木質調的茉莉作品，能降低白花的侵略性。像是搭配梨子、柑橘、檀香或乾淨麝香的茉莉，會更貼膚、親和，不易暈香，也比較不挑場合，適合作為第一支茉莉花香水入門。

Q3：茉莉花香水在台灣夏天噴，會不會變得太悶？

A：確實有可能，因此夏天建議選「降溫型茉莉」。可留意香調中是否加入綠葉、水生調、柑橘或輕果酸，這些元素能中和茉莉的甜與厚度。噴灑時也可減量，改為「空中噴香再走入」，讓香氣自然落在衣物與肌膚周圍，能有效避免高溫潮濕下出現悶甜或暈香問題。

Q4：茉莉花香水適合什麼年齡層？會不會太成熟？

A：茉莉並不受年齡限制，關鍵在「呈現方式」。年輕族群可選擇帶果香、皂感或透明花香的茉莉，風格清新、有朝氣；而偏好成熟氣質的人，則可嘗試結合鳶尾、皮革、樹脂或麝香的茉莉，展現深度與情緒層次。茉莉本身可清純也可性感，反而是最能隨年齡與風格變化的白花香材。

Q5：茉莉花香水適合約會還是日常？什麼情境最加分？

A：茉莉是少數能同時駕馭「日常與親密場合」的花香。白天可選清新、皂感或綠質茉莉，營造乾淨、有品味的第一印象；夜晚或約會則可改用帶麝香、依蘭依蘭或樹脂感的茉莉，香氣更貼膚且具有誘惑力。實務上，一款茉莉香水只要控制用量，就能輕鬆切換不同情境。

