2026草嶺石壁櫻花季2/17起登場 預約制賞櫻專車、接駁車、交通資訊、限量促銷活動一次看！

雲林「草嶺石壁櫻花季」將於2月17日至3月1日浪漫登場，今年櫻花季期間同步辦理山村市集，集結草嶺、石壁及周邊社區的在地農友與特色品牌，展售咖啡、茶葉、香菇、花茶、農產加工品及特色小食等多樣物產。走進草嶺、石壁山城，在層層山巒與粉色花海間，寒假、春節期間前來雲林感受山林的春日風景。

（★小提醒：花期通常會因天候狀況而變動，敬請把握最佳觀賞期賞花）

草嶺石壁櫻花季

草嶺石壁櫻花季超過2萬株櫻花遍布山城，包含紅粉佳人、寒櫻、八重櫻、富士櫻及垂櫻等超過20種櫻花在草嶺與石壁地區陸續綻放。今年規劃「美人谷環線」賞櫻步行路線，串聯東碧山莊、蘇家農場、觀星坪、仙夷農場及九芎神木等景點，沿線粉色花海與層層山景交織，適合放慢腳步，感受春日氣息。

廣告 廣告

◆活動時間：2月17日～3月1日

◆活動地點：古坑草嶺美人谷

◆更多資訊：雲林縣政府文化觀光處、慢遊雲林

櫻花（圖片來源：Getty Creative）

斗六火車站後站「預約制賞櫻專車」

雲林縣政府於斗六火車站後站規劃「預約制賞櫻接駁專車」，每日於上午8:30～12:00發6班車前往東璧山莊，並於下午14:00～16:30安排6班車回程至斗六後火車站，僅需以280元超值票價，即可免除長途駕車與停車不便的困擾，輕鬆直達賞櫻景點。

◆票價：來回280元

◆接駁地點：

斗六接駁點：斗六後火車站

草嶺接駁點：東璧山莊

◆預約專線：05-5522359

◆班次時間：

上山車班：08:30、09:00、09:30、10:00、11:00、12:00

下山車班：14:00、14:30、15:00、15:30、16:00、16:30

交通接駁措施

為維護山區交通安全與賞花品質，櫻花季期間（2/17～3/1假日，含228連假）實施交通接駁措施：

◆去程：上午8:00～下午14:00，由第一、二、三停車場接駁至東碧山莊，下車後即可直接步行前往九芎神木方向賞櫻，班距30分鐘一班，並視人潮彈性加開。

◆回程：上午10:00～下午16:00，由九芎神木接駁至東碧山莊，再轉返各停車場。

◆接駁費用：一般民眾50元（單次收費，當日各接駁路線皆可搭乘），65歲以上長者、身心障礙者及120公分以下兒童免費。

◆購票地點：於第一、二、三停車場及九芎神木4處候車處買票

草嶺周邊經典景點

除了賞櫻，草嶺更是一處結合自然生態與身心療癒的山林場域。其中「森林療癒基地」除了是「台灣百大觀光亮點」，更榮獲WBO「世界竹地標」認證，全區面積516公頃的竹林，負離子濃度高達每立方公分1萬8千多個。此外，周邊經典景點包含雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角及木馬古道等，在賞花之餘，可漫步林間步道，深度體驗多元豐富的生態景觀，感受山林的靜謐與美好。

櫻花（圖片來源：Getty Creative）

石壁櫻花季專屬禮盒

今年特別推出「石壁櫻花季專屬禮盒」，精選石壁地區代表性物產，包含咖啡、茶葉、香菇、花茶等，將山林孕育出的自然風味一次收藏。禮盒單盒定價390元，10盒以上優惠價每盒350元，無論自用或送禮，都是將石壁山城的美好滋味帶回家細細品味的最佳選擇。

限量促銷活動

櫻花季期間，草嶺商圈同步推出限量促銷活動，凡至合作商家消費滿399元，即可兌換「咖啡愛玉或咖啡濾掛包」乙份，每人最高可累積兌換5份，限消費當日完成兌換，每日限量，數量有限，兌完為止(團體及住宿費不適用)。

◆兌換地點：古坑草嶺龍興宮

◆兌換時間：每日上午9:00～下午16:00

◆合作商家：仙霞嶺餐廳、統嶺餐廳、神農飯店餐廳、善計商鋪、三斤商行、永利飲食部、駿利商行、東泓咖啡、自助特產行、草嶺青年三創工坊、糧倉六號、草嶺小吃部、草地樓特產行、臨旺超商、山城特產行、山泰特產行、統來苦茶油、統贊苦茶油、來來特產行、三鎰特產行、雲峰商行、一心苦茶油、山中美食館、古早味小吃部、農家莊特產、山珍小吃部、樺瑞咖啡、阿達愛玉、山合苑咖啡

資料來源：雲林縣政府

資料整理：Vinge

👉 想看更多好吃好玩推薦歡迎加入粉絲團！