2026華語演唱會資訊售票日期一次看！江蕙、鄧紫棋、信樂團、趙傳、周蕙⋯不斷更新
2026華語演唱會戰場競爭激烈，動力火車5月攻蛋，一連開唱三天！戴佩妮《雙生火焰》演唱會前進高雄巨蛋！江蕙台北小巨蛋安可場再度登場。此外華語部分還有林憶蓮、巫啟賢、辛曉琪、吳宗憲、龍千玉、品冠、小球 莊鵑瑛、邱鋒澤、蘇永康、艾薇、曹楊、游鴻明、icyball 冰球樂團、齊豫、2026 真愛秀．藍寶石大歌廳、李竺芯、someshiit 山姆、李翊君、信樂團、趙傳⋯都將在今年開唱！喜歡華語音樂的你千萬不能錯過能聽到LIVE演唱的好機會，以下蒐集整理了2026年華語歌手重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆跟上流行！
全台演唱會攻略
●【全部】2026全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！
●【韓男團】BTS防彈少年團、SEVENTEEN CxM、DAY6、CNBLUE⋯行程全攻略
●【韓女團】TWICE、i-dle、Apink、ITZY、QWER⋯不斷更新
●【華語】鄧紫棋、戴佩妮、江蕙、蘇永康、動力火車⋯演唱會懶人包
●【東洋】中島美嘉、ONE OK ROCK、tuki.、LiSA⋯追星必看
●【歐美】OneRepublic、Anson Seabra、Central Cee⋯行程不停歇
●【粉絲見面會】文佳煐、金所願、岡旻、恩光、趙炳圭⋯訪台資訊
江蕙《無・有》安可場
●演出日期：
2026/02/20（五）18:30
2026/02/21（六）18:30
2026/02/22（日）18:30
2026/02/24（二）19:30
2026/02/25（三）19:30
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－台新銀行卡友優先購：2025/11/12（三）12:00 寬宏藝術
－實名制登記抽選時間：2025/11/13（四）00:00～2025/11/14（五）23:59 寬宏藝術
●演出票價：NT$6800／$5880／$4880／$3880／$2880／$1880／$800
小球 莊鵑瑛《Don’t forget…》生日演唱會
●演出日期：2026/02/28（六）19:00
●演出地點：Legacy Taipei
●售票時間：2026/01/07（三）12:00
●售票網站：iNDIEVOX
巫啟賢《紅塵來去夢太傻 2.0》2026 世界巡迴演唱會（台北站）
●演出日期：2026/03/14（六）19:30
●演出地點：臺北流行音樂中心
●售票時間：2025/12/19（五）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$4,500 / $3,800 / $3,200 / $2,800 / $2,400 / $1,800 / $1,200
2026 邱鋒澤 Feng Ze《Bend The Lines》Concert
●演出日期：2026/03/14（六）19:30
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：
－原音娛樂官網會員優先：2026/01/20（二）12:00
－正式開賣：2026/01/23（五）12:00
●售票網站：寬宏售票
戴佩妮 2026《雙生火焰》高雄巨蛋演唱會
●演出日期：2026/03/21（六）19:30
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：2025/12/17（三）11:11 寬宏售票
●演出票價：NT$4,280 / $3,980 / $3,680 / $3,280 / $2,980 / $1,880 / $880
信樂團 2026《信念不滅》台北音樂會
● 演出時間：2026/03/21（六）20:00
● 演出地點：河岸留言西門紅樓展演館
● 售票時間：KKTIX 現正熱賣
● 演出票價：NT$800／$600
艾薇《BORN TO BE BRAVE》演唱會 台北站
●演出日期：2026/03/21（六）19:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：
－早鳥優先購票：2026/01/02（五）12:00～2026/01/05（一）12:00
－一般開賣：2026/01/09（五）12:00
●售票網站：KKTIX
辛曉琪《好好愛．此刻》演唱會
●演出日期：2026/03/28（六）19:30
●演出地點：臺北流行音樂中心
●售票時間：2025/12/26（五）12:00 寬宏售票
●演出票價：NT$4,880／$4,380／$3,880／$3,380／$2,880／$1,880
李竺芯演唱會《痟水 Siáu Suí》
● 演出時間：2026/03/28（六）19:00
● 演出地點：Legacy TERA
● 售票時間：2026/02/03（二）12:00 udn 售票
● 演出票價：A區 2,600元／B區 2,300元／C區 2,000元／D區視線不良區 2,000元／身障席 1,300元
someshiit 山姆 @ Billboard Live TAIPEI
● 演出時間：2026/03/28（六）17:00／20:00
● 演出地點：Billboard Live TAIPEI
● 售票時間：2026/01/30（五）18:00 Billboard Live TAIPEI
吳宗憲《臭男人》2026 台北演唱會
●演出日期：2026/03/29（日）18:00
●演出地點：台北國際會議中心 TICC
●售票時間：2026/01/18（日）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$3,980 / $3,280 / $2,680 / $1,880
G.E.M. 鄧紫棋《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0》台北站
● 演出時間：
2026/04/09（四）19:30 #加場
2026/04/10（五）19:30
2026/04/11（六）19:30
2026/04/12（日）19:30
● 演出地點：臺北大巨蛋
● 加場售票時間：2026/02/11（三）11:00 拓元售票 全面開賣
● 演出票價：NT$6,880／$5,880／$4,880／$3,880／$2,880／$2,280／$1,680
游鴻明 2026《敵不過想念》演唱會 台北站
● 演出時間：2026/04/11（六）19:30
● 演出地點：台北流行音樂中心
● 售票時間：2026/01/16（五）12:00 寬宏售票
● 演出票價：NT$4,880／$4,580／$4,280／$3,880／$2,880／$1,880
龍千玉《男人情．女人心》巡迴演唱會 台中場
●演出日期：2026/04/25（六）19:00
●演出地點：台中中興大學惠蓀堂
●售票時間：2025/12/23（二）13:00 年代售票
●演出票價：NT$6,800／NT$5,800／NT$4,800／NT$4,000／NT$3,800／NT$3,200／NT$3,000／NT$2,800／NT$2,400／NT$2,000／NT$1,800
2026 蘇永康 30 週年 高雄演唱會
●演出日期：2026/04/25（六）19:00
●演出地點：高雄流行音樂中心
●售票時間：
－2026/02/06（五）12:00 優先購
－2026/02/07（六）14:00 ibon 全面開賣
● 演出票價：NT$4,380／$3,280／$2,280／$1,280
2026《好想好好愛》周蕙 台北小巨蛋演唱會
● 演出時間：2026/04/25（六）19:00
● 演出地點：台北小巨蛋
● 售票時間：2026/01/22（四）12:00 寬宏售票
● 演出票價：NT$4,680／$4,280／$3,880／$3,480／$2,880／$2,480／$1,880／$800
icyball 冰球樂團《我很抱歉》台北演唱會
●演出日期：
2026/05/02（六）19:00
2026/05/03（日）18:00 #加場
●演出地點：台北流行音樂中心 表演廳
●售票時間：2026/01/24（六）11:00 遠大售票
●演出票價：VIP NT 3,200、NT 2,500 / 2,200 / 1,800 / 1,500
齊豫《風采依舊．在台北》演唱會
● 演出時間：2026/05/09（六）19:30
● 演出地點：台北流行音樂中心
● 售票時間：2026/01/23（五）11:00 拓元售票
● 演出票價：NT$4,270／$3,770／$3,270／$2,770／$2,270／$1,670
2026 真愛秀．藍寶石大歌廳
● 演出時間：
2026/05/09（六）16:00
2026/05/10（日）16:00
● 演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
● 售票時間：2026/01/23（五）11:00 ibon售票
● 演出票價：NT$3,388／$2,880／$2,680／$2,280／$2,080／$1,680／$980 （一般身障票為該區半價、輪椅身障票 $1,694／$1,440／$1,040）
動力火車《一路向前》世界巡迴演唱會 台北旗艦場
●演出日期：
－2026/05/15（五）19:30
－2026/05/16（六）19:30
－2026/05/17（日）18:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－台新卡友優先購票：2026/01/24（六）13:00
－正式開賣：2026/01/25（日）13:00 KKTIX
●演出票價：NT$4,500 / NT$4,200 / NT$3,800 / NT$3,200 / NT$2,800 / NT$2,200 / NT$1,800 / NT$800
趙傳《給所有知道我名字的人》世界巡迴演唱會 台北站
● 演出時間：2026/05/23（六）19:30
● 演出地點：台北流行音樂中心
● 售票時間：2026/02/08（日）12:00 KKTIX／全家 FamiPort
● 演出票價：NT$3,680／$3,280／$2,880／$2,680／$2,280／$1,880
李翊君《翊起聽見愛》演唱會｜高雄場
● 演出時間：2026/05/30（六）19:30
● 演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
● 售票時間：2026/01/29（四）12:00 寬宏售票
● 演出票價：NT$4,880／$4,580／$4,280／$3,680／$3,280／$2,880／$1,880
2026《今夜品冠來台南哈囉》演唱會
●演出日期：
2026/06/06（六）19:30
2026/06/07（日）17:00
●演出地點：十鼓文創園區－夢糖劇場
●售票時間：2025/12/19（五）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$3000 / NT$2800 / NT$2500 / NT$2300 / NT$2000 / NT$1800 / NT$1500 (身障輪椅)
林憶蓮《迴響Resonance》 巡迴演唱會
●演出日期：待公布
●演出地點：待公布
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
其他人也在看
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
華晨宇超狂寵粉！宣布「拿下3塊地」辦演唱會：有吃有喝有房子
大陸歌手華晨宇，在2013年選秀節目《快樂男聲》出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下。向來寵粉的他，近日卻在演唱會上宣布已經拿下了3塊地，未來不再自行租地、搭建舞台，直接就能開唱，消息立刻轟炸各大論壇。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
WBC／號稱史上最強！南韓隊「7人有大聯盟資歷」 美記者：贏不了台灣
2026年世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，台灣隊30人名單已於6日正式公布，而台灣被分在C組，將面對日本、南韓等隊伍，力拼只有2席的晉級資格。對此，大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）在節目中分析，就算南韓隊陣中有7人擁有大聯盟資歷，但他仍認為台灣晉級機率超過南韓。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
高市大獲全勝「強勢日本」成形！凌濤6字籲國民黨：最符合台灣利益
日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「強勢日本」成形，台灣應加強多方合作，他更呼籲國民黨堅定走「親美、友日、和陸」路線，這才是國民黨最穩健、最應該走的路線。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
世上最貴的汽車值400億！為什麼黃仁勳要幫S-Class站台？
日前，在Mercedes-Benz創立140周年慶典上，螢幕上出現一個熟悉身影—NVIDIA 執行長黃仁勳穿著皮衣，為這家百年車廠送上祝賀。黃仁勳在致詞中提到，S-Class 不僅是豪華車標竿，更是移動運算的未來。
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
田徑／「跨欄甜心」張博雅亞洲室內賽摘金 突破自我刷新全國紀錄
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
威力彩上看11.5億！3生肖鹹魚翻身「偏財運超旺」
威力彩上看11.5億！3生肖鹹魚翻身「偏財運超旺」
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關