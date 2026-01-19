2026華語演唱會資訊售票日期一次看！王心凌、頑童MJ116、林俊逸、魏如萱、江蕙⋯不斷更新
2026華語演唱會戰場競爭激烈，動力火車5月攻蛋，一連開唱三天！戴佩妮《雙生火焰》演唱會前進高雄巨蛋！江蕙台北小巨蛋安可場再度登場。王心凌1月帶著巡演重返台北小巨蛋。此外華語部分還有林憶蓮、頑童MJ116、林俊逸、魏如萱、巫啟賢、辛曉琪、吳宗憲、龍千玉、品冠、小球 莊鵑瑛、邱鋒澤、蘇永康、艾薇、KIRE、曹楊、游鴻明、icyball 冰球樂團、齊豫、2026 真愛秀．藍寶石大歌廳⋯都將在今年開唱！喜歡華語音樂的你千萬不能錯過能聽到LIVE演唱的好機會，以下蒐集整理了2026年華語歌手重要演唱會的相關資訊，演唱會時間、地點、售票方式、票價讓你輕鬆跟上流行！
全台演唱會攻略
●【全部】2026全台各地演唱會資訊、售票日期、票價一次看！
●【韓男團】SJ、TXT、SEVENTEEN CxM、ATEEZ、DAY6⋯行程全攻略
●【韓女團】TWICE、i-dle、ITZY、QWER、玟星⋯不斷更新
●【華語】王心凌、戴佩妮、江蕙、魏如萱、頑童MJ116⋯演唱會懶人包
●【東洋】King Gnu、ONE OK ROCK、tuki.、LiSA⋯追星必看
●【歐美】OneRepublic、西城男孩、卡倫史考特⋯行程不停歇
●【粉絲見面會】金世正、李棟旭、崔振赫、文佳煐⋯訪台資訊
王心凌《Sugar High 2.0 × Sugar Land 冬日慶典》最終章
●演出日期：
2026/01/23（六）19:30
2026/01/24（日）19:30
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：2025/09/26（五）12:00 寬宏售票
●演出票價：$4,980／$4,680／$4,280／$3,680／$2,880／$1,880／$800
林俊逸 2026《逸行者》演唱會
●演出日期：2026/01/24（六）19:30
●演出地點：Legacy Taipei
●售票時間：2025/10/21（二）12:00 年代售票
●演出票價：NT$2200／$1800
KIRE《WHAT THE F*CK IS NORMAL》台北站
● 演出日期：2026/01/30（五）19:00
● 演出地點：Legacy TERA
● 演出票價：NT$2,280／$1,280
● 售票網站：KKTIX
頑童MJ116 OGS演唱會 台中場
●演出日期：
2026/01/31（六）19:00
2026/02/01（日）18:00 #加場
●演出地點：台中洲際棒球場
●加場售票時間：拓元售票｜實名制區｜非實名制區
－本色會員優先購票（含親子區）：2025/11/15（六）11:00
－本色會員一般購票：2025/11/15（六）13:30
●演出票價：NT$4080／$3880／$3580／$2880／$2380／$2580／$2080／$1880／$1280／$880
曹楊《終結流浪》巡迴演唱會
● 演出日期：2026/02/08（日）19:00
● 演出地點：Zepp New Taipei
● 售票時間：2026/01/03（六）12:00 拓元售票
● 演出票價：NT$1,800／$2,000／$900（身障席）
魏如萱 waa wei 2025〈怪奇的珍珠〉巡迴演唱會 台北小巨蛋
●演出時間：
2026/02/07（六）19:30
2026/02/08（日）17:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－好多會員優先購：2025/11/27（四）12:00～18:00
－正式開賣：2025/11/29（六）12:00
●演出票價：NT$4520／$4120／$3520／$3280／$2880／$2280／$1980／$1680／$800
●售票網站：KKTIX
江蕙《無・有》安可場
●演出日期：
2026/02/20（五）18:30
2026/02/21（六）18:30
2026/02/22（日）18:30
2026/02/24（二）19:30
2026/02/25（三）19:30
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－台新銀行卡友優先購：2025/11/12（三）12:00 寬宏藝術
－實名制登記抽選時間：2025/11/13（四）00:00～2025/11/14（五）23:59 寬宏藝術
●演出票價：NT$6800／$5880／$4880／$3880／$2880／$1880／$800
小球 莊鵑瑛《Don’t forget…》生日演唱會
●演出日期：2026/02/28（六）19:00
●演出地點：Legacy Taipei
●售票時間：2026/01/07（三）12:00
●售票網站：iNDIEVOX
巫啟賢《紅塵來去夢太傻 2.0》2026 世界巡迴演唱會（台北站）
●演出日期：2026/03/14（六）19:30
●演出地點：臺北流行音樂中心
●售票時間：2025/12/19（五）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$4,500 / $3,800 / $3,200 / $2,800 / $2,400 / $1,800 / $1,200
2026 邱鋒澤 Feng Ze《Bend The Lines》Concert
●演出日期：2026/03/14（六）19:30
●演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
●售票時間：
－原音娛樂官網會員優先：2026/01/20（二）12:00
－正式開賣：2026/01/23（五）12:00
●售票網站：寬宏售票
戴佩妮 2026《雙生火焰》高雄巨蛋演唱會
●演出日期：2026/03/21（六）19:30
●演出地點：高雄巨蛋
●售票時間：2025/12/17（三）11:11 寬宏售票
●演出票價：NT$4,280 / $3,980 / $3,680 / $3,280 / $2,980 / $1,880 / $880
艾薇《BORN TO BE BRAVE》演唱會 台北站
●演出日期：2026/03/21（六）19:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：
－早鳥優先購票：2026/01/02（五）12:00～2026/01/05（一）12:00
－一般開賣：2026/01/09（五）12:00
●售票網站：KKTIX
辛曉琪《好好愛．此刻》演唱會
●演出日期：2026/03/28（六）19:30
●演出地點：臺北流行音樂中心
●售票時間：2025/12/26（五）12:00 寬宏售票
●演出票價：NT$4,880／$4,380／$3,880／$3,380／$2,880／$1,880
吳宗憲《臭男人》2026 台北演唱會
●演出日期：2026/03/29（日）18:00
●演出地點：台北國際會議中心 TICC
●售票時間：2026/01/18（日）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$3,980 / $3,280 / $2,680 / $1,880
游鴻明 2026《敵不過想念》演唱會 台北站
● 演出時間：2026/04/11（六）19:30
● 演出地點：台北流行音樂中心
● 售票時間：2026/01/16（五）12:00 寬宏售票
● 演出票價：NT$4,880／$4,580／$4,280／$3,880／$2,880／$1,880
龍千玉《男人情．女人心》巡迴演唱會 台中場
●演出日期：2026/04/25（六）19:00
●演出地點：台中中興大學惠蓀堂
●售票時間：2025/12/23（二）13:00 年代售票
●演出票價：NT$6,800／NT$5,800／NT$4,800／NT$4,000／NT$3,800／NT$3,200／NT$3,000／NT$2,800／NT$2,400／NT$2,000／NT$1,800
2026 蘇永康 30 週年 高雄演唱會
●演出日期：2026/04/25（六）19:00
●演出地點：高雄流行音樂中心
●售票時間：
－2026/02/06（五）12:00 優先購
－2026/02/07（六）14:00 ibon 全面開賣
● 演出票價：NT$4,380／$3,280／$2,280／$1,280
icyball 冰球樂團《我很抱歉》台北演唱會
●演出日期：2026/05/02（六）19:00
●演出地點：台北流行音樂中心 表演廳
●售票時間：2026/01/24（六）11:00 遠大售票
●演出票價：VIP NT 3,200、NT 2,500 / 2,200 / 1,800 / 1,500
齊豫《風采依舊．在台北》演唱會
● 演出時間：2026/05/09（六）19:30
● 演出地點：台北流行音樂中心
● 售票時間：2026/01/23（五）11:00 拓元售票
● 演出票價：NT$4,270／$3,770／$3,270／$2,770／$2,270／$1,670
2026 真愛秀．藍寶石大歌廳
● 演出時間：
2026/05/09（六）16:00
2026/05/10（日）16:00
● 演出地點：高雄流行音樂中心 海音館
● 售票時間：2026/01/23（五）11:00 ibon售票
● 演出票價：NT$3,388／$2,880／$2,680／$2,280／$2,080／$1,680／$980 （一般身障票為該區半價、輪椅身障票 $1,694／$1,440／$1,040）
動力火車《一路向前》世界巡迴演唱會 台北旗艦場
●演出日期：
－2026/05/15（五）19:30
－2026/05/16（六）19:30
－2026/05/17（日）18:00
●演出地點：台北小巨蛋
●售票時間：
－台新卡友優先購票：2026/01/24（六）13:00
－正式開賣：2026/01/25（日）13:00 KKTIX
●演出票價：NT$4,500 / NT$4,200 / NT$3,800 / NT$3,200 / NT$2,800 / NT$2,200 / NT$1,800 / NT$800
2026《今夜品冠來台南哈囉》演唱會
●演出日期：
2026/06/06（六）19:30
2026/06/07（日）17:00
●演出地點：十鼓文創園區－夢糖劇場
●售票時間：2025/12/19（五）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$3000 / NT$2800 / NT$2500 / NT$2300 / NT$2000 / NT$1800 / NT$1500 (身障輪椅)
林憶蓮《迴響Resonance》 巡迴演唱會
●演出日期：待公布
●演出地點：待公布
●售票時間：待公布
●演出票價：待公布
其他人也在看
《冠軍之路》票房突破5788萬 陳冠宇WBC集訓請假驚喜現身
台灣隊世界12強紀錄片《冠軍之路》上映後口碑持續發酵，成功吸引大量棒球迷走進戲院，也讓許多原本對棒球並不熟悉的觀眾深受感動，票房累積至今正式突破5788萬元，寫下臺灣紀錄片影史重要里程碑，適逢世界棒球經典賽（WBC）台灣隊展開集訓，開訓當天現場播放紀錄片主題曲〈今天的我〉，再次引發觀眾共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
動力火車小巨蛋連唱三天！1/24優先購、1/25 KKTIX正式開賣！時間地點、票價座位一次看
去年拿下金曲獎最佳演唱組合獎的動力火車，宣布將於5/15、5/16、5/17一連三天重返台北小巨蛋，舉辦《台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會 台北旗艦場》演唱會。上次他們在小巨蛋開唱是2023年，當時兩場門票開賣即秒殺，這次首度挑戰連唱三場，讓出道多年的他們坦言對演唱會票房會擔心，不過他們也準備好用最好的狀態，最經典純粹的音樂，以出道多年累積的音樂能量帶給支持他們的歌迷最完美的演出。動力火車演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 週前 ・ 1
2026粉絲見面會／金世正、李棟旭、文佳煐、徐恩光、金所願…售票資訊懶人包
2025粉絲見面會資訊懶人包！今年有許多國外歌手、演員、偶像團體來到台灣，要和支持他們的粉絲見面！「少女時代」潤娥新劇《暴君的廚師》收視率節節高升，她也將來台與粉絲分享拍攝幕後故事！韓劇男神李鍾碩新作《瑞草洞》播畢展開巡迴粉絲見面會，11/16登台！Netflix影集《玻璃之心》佐藤健將展開亞洲巡迴見面會，11/1在台北TICC見粉絲；《牽牛與仙女》秋泳愚（秋英宇）也將於11月登台！即將入伍的韓國演員李宰旭、最近活躍於綜藝《大逃脫：The Story》中的演員呂珍九、偶像轉型演員的振永都將來台！以下蒐集整理了2025年重要粉絲見面會的相關資訊，包括見面會時間、地點、售票方式、票價等讓你輕鬆掌握最新資訊！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 年前 ・ 發表留言
BTS新專輯遭疑「藏愛情密碼」！柾國「三個圓形」巧撞Winter刺青
天團BTS（防彈少年團）日前預告將推出全新專輯，更宣布展開2026年世界巡迴演唱會，並將於11月19日、21日與22日到高雄進行巡演，一連串好消息讓粉絲振奮不已。不過，近日卻有部分網友質疑新專輯設計暗藏成員柾國與aespa成員Winter的「戀愛痕跡」，相關討論在韓網掀起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
NCT WISH高雄演唱會 1/20官方會員優先購、1/22全面開賣！票價座位、粉絲福利一次看
NCT WISH繼宣布在林口體育館開唱後，再宣布好消息，3/28他們將帶著《NCT WISH 1st CONCERT TOUR 'INTO THE WISH : Our WISH'》移師高雄，唱進高雄巨蛋！NCT WISH是NCT的第六支分隊，也是日本小分隊，由四名日本成員陸、勇志、遼、咲哉及兩名韓國成員是溫與栽禧組成。從1月的金唱片到2月的林口體育館、3月的高雄巨蛋，2026年的1月到3月都有NCT WISH的陪伴！演唱會門票將採三階段販售，1/9到1/15開放官方會員登記，1/20優先購票，1/21遠傳用戶專區購票、1/22全面開賣。NCT WISH演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 6 天前 ・ 1
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 6
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 115
曾馨瑩自拍秀性感！ 13個字解讀「女人的價值」
鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩昨（18日）在社群網站分享一張自拍照，穿著晚禮服，小秀性感。更發文以13個字解讀「女人的價值」分享看法。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 51
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 54
《驕陽似我》售後慶功太甜！宋威龍哭了震驚2億網友 舅舅「站哥」上線放送福利
宋威龍、趙今麥主演的《驕陽似我》是去年底到今年初中國最受矚目的時裝偶像劇，18日在婚宴場地舉辦慶功宴，男女主角宛如實景上演婚禮，「售後服務」超甜讓戲迷津津樂道。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 2
44歲阿嬌當媽了！凍齡神顏曝光被誇「最美人母」：怎麼可能是媽媽
由丁禹兮、虞書欣主演的奇幻古裝劇《永夜星河》，講述虞書欣飾演的鬼靈精怪少女「凌妙妙」意外穿越進書裡，成為砲灰惡毒女配角「林虞」，為了成功回到現實世界，她要依照系統指示，讓丁禹熙飾演的「慕聲」愛上她，才能完成任務離開小說重回現實。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 36
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 17
龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關
【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 8
春風台74快速道路擦撞賓士！急尋車主遭疑肇事逃逸回應了
本土天團「玖壹壹」的春風日前發生車禍，他行經台74快速道路，不慎擦到一輛賓士轎車，當時春風正趕著前往尾牙商演，對方車主得知狀況不僅沒有叫警察，還暖心表示自己會處理修車事宜，讓春風非常感動，現在也急尋車主表達謝意。對於有網友質疑他肇事逃逸，稍早春風也在社群還原事發經過。自由時報 ・ 1 天前 ・ 12
嬰兒淋雨「冷到發抖」！女星怒開轟劇組 拒換假人原因震撼：節省時間
中國短劇在近幾年蓬勃發展，但最近女星邢昀無預警開轟劇組拍攝期間，讓嬰兒在低溫下淋雨，同時公開拒換假人的原因，讓網友看了相當震怒。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 19
《功夫》火雲邪神梁小龍逝世⋯「香港四小龍剩兩人」成龍悲慟哀悼
香港演員梁小龍14日逝世，享壽77歲，他在70年代曾與李小龍、成龍、狄龍並稱「香港四小龍」，他的家人正低調處理後事，目前安排於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 43
李洋幫王齊麟慶生！網見眼神「深情凝視」笑翻：一夫一妻完美詮釋
奧運金牌選手王齊麟昨（18）日迎來31歲生日，除了老婆前啦啦隊成員陳詩媛（十元）曬出巨肚幫他慶生，過去的好搭檔、現任運動部部長李洋也在週末放下公務幫王齊麟慶生，「麟洋配」再度合體，照片中王齊麟一手老婆、一手李洋，李洋則手捧蛋糕望著王齊麟，讓網友笑稱「一夫一妻完美詮釋」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 17