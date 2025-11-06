2026萬眾騎BIKE報名明開跑 六宮媽祖領騎朝聖

台中單車界年度盛事「2026萬眾騎BIKE」來了！今日上午於台中朝聖宮舉行記者會，活動訂於2026年3月21日登場，主辦單位台中朝聖宮、豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、南屯萬和宮及台中樂成宮等6尊媽祖將安座於前導車上，引領騎友從朝聖宮出發，來趟長達95公里、串聯山海屯美景與六大宮廟的信仰之旅。



台中市運動局指出，「萬眾騎BIKE」活動已邁入第15屆，每年吸引數千名來自全國各地車友熱情參與，沿途可體驗台中在地的宗教文化，也十分適合親子共同參與。運動局長游志祥表示，感謝各宮廟攜手舉辦這結合宗教文化、自行車運動與美食美景的盛會，讓車友在與神同行下「有騎有保庇」，體驗愈騎愈健康、愈騎愈有活力的幸福感。



游志祥說明，「2026萬眾騎BIKE」活動將於明(7)日開放報名，民眾可至「樂活報名網」線上報名，或親至六大宮廟及各大捷安特、台酒門市現場報名。



主辦單位表示，活動路線所經六大宮廟皆設置補給站，提供飲食補給與單車維修服務，並規劃接駁車協助返程，讓所有參加者都能安全、愉快地完成全程挑戰。完騎者可獲得「年度六宮紀念獎牌」第三款，以朝聖宮為主題設計，若連續完騎六年可拼組成完整圓形獎章，象徵團聚、守護與前行，極具收藏價值。



