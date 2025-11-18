2026蔣川連線對戰沈伯洋、蘇巧慧？ 李四川：有想法會報告

國民黨內民調顯示李四川勝選機率最高。（圖／東森新聞）





2026年九合一大選熱身賽開打，民進黨不分區立委沈伯洋，被拱要出戰台北市長，他還說戰士不容易選擇戰場，此話被解讀沈伯洋也願意披綠袍參戰！事隔一天，台北市長蔣萬安被問到沈伯洋是否是戰士？來聽蔣萬安如何回應，當場露出微笑，沒多做回應。

台北市長蔣萬安：「行政院的版本，目前完全忽視了地方政府財政努力，以及商業服務業的需求等重要因素，所以我們認為行政院，應該要對地方政府的疑慮有清楚的說明。」

台北市長蔣萬安停下腳步，猛力批評中央的財劃法版本忽視地方需求，應該說明，神情之嚴肅不用多說，但聽到關鍵字話都不用說。記者vs.台北市長蔣萬安：「（市長你會覺得，沈伯洋是戰士嗎？），謝謝。」

蔣萬安這謎之微笑，想必是作夢也會笑，只見他嘴角上揚的角度，彷彿告訴選民，自己已走在勝選的連任之路。不過外界關注沈伯洋最終是否真的點頭披綠袍，走上競選台北市長道路。

儘管沈伯洋聲稱黨中央還沒有徵詢，但「戰士不容易選擇自己的戰場」，重點就是「不容易」，意思是沒有不想。立委（民）沈伯洋：「目前不是在我的規劃之內，戰士沒有選擇戰場的權利，就像我不能夠選擇，中共要不要通緝我，人民交付給我的任務，就是要守護國安。」

不過蔣萬安身邊的大將、副市長李四川，有意和蔣萬安連線參戰新北，如今也傳出競選團隊已經成形。台北市副市長李四川：「我現在只有處理輝達的團隊。」

李四川手上的輝達利多，能否抵擋得了未來競爭對手的挑撥。主持人vs.民進黨新北市長擬提名人蘇巧慧：「新北掛民眾黨的這個議員參選人，其實是很多，（所以妳的意思是民眾黨的議員參選人需要母雞，所以黃國昌會出來），對我不太能夠明白。」

蘇巧慧會這樣講，絕對不是她覺得而已，因為國民黨內民調都顯示李四川勝選機率最高。蘇巧慧此時的策略，用意為何？明眼人都知道，藍白未來只要嫌隙越大，越有利助綠營奪回新北。台北市副市長李四川：「我想我如果有這樣的想法，我一定會跟各位報告。」

李四川的報告，大夥兒就在等，何時帶著鋤頭從台北到新北，讓雙北連線更完整。

