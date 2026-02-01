2026蔣萬安無人能敵？最新民調揭殘酷現實「綠營陷焦慮」

隨著九合一選舉將於11月28日登場，民進黨在桃園、台北市長人選遲遲未定，選情壓力逐漸浮現。尤其在台北市方面，最新民調接連出爐，結果顯示現任市長蔣萬安支持度大幅領先，綠營潛在人選幾乎無力匹敵，有媒體指出，黨內焦慮情緒持續升高。

《TVBS》上月29日公布最新台北市長民調，被點名可能代表民進黨參選的王世堅、鄭麗君，支持度皆明顯落後蔣萬安。若由鄭麗君出馬與蔣萬安對決，蔣的支持度高達62%，鄭僅25%，雙方差距達37個百分點。

此外，《震傳媒》於28日公布的另一份民調亦顯示類似趨勢。傳出民進黨可能參選、呼聲較高的卓榮泰、鄭麗君與王世堅，與蔣萬安進行對比時，卓榮泰支持度為24.0%、蔣62.7%；鄭麗君27.4%、蔣60.4%；王世堅32.7%、蔣52.0%。其中差距最小的王世堅，仍落後蔣萬安19.3個百分點。

不同民調機構的結果一致顯示，蔣萬安支持度呈現「碾壓式」領先，幾乎無人能敵，也使得綠營至今無人敢明確表態出戰。根據《中評社》30日的報導指出，民進黨若無法找到足以與蔣萬安抗衡的台北市長人選，勢必難以形成有效牽制。

藍營人士進一步分析指出，民進黨在台北市長選舉陷入進退失據的困局，隨著選情推進，焦慮感只會日益加深。以目前聲勢觀察，蔣萬安極可能成為「領頭羊」角色，在2026年縣市長選舉中發揮外溢效應，對中國國民黨整體選情相當有利，也將使蔣萬安的政治行情持續攀升。

