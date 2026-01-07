2026藍寶石大歌廳重磅發表 1月10日ibon開賣

高雄流行音樂中心公佈第五屆《真愛秀‧藍寶石大歌廳》演唱會將於今年五月九、十日母親節檔期再現海音館，六日舉行售票記者會，正式發表由黃西田、苗可麗、侯怡君合體主持，並集結「寶島歌王」葉啟田、「金曲歌王」施文彬、「保庇天后」王彩樺等共十一位實力派卡司，攜手打造原汁原味的秀場舞台；同時為慶祝高流與藍寶石演唱會雙雙屆滿五週年，重磅預告藍寶石大歌廳將全方位「復活」！高流不僅邀請金馬導演楊力州執導的紀錄片電影《高雄有顆藍寶石》、與遠流出版合作，由金獎作者邱祖胤著作專書，記者會現場更加碼宣佈三合一超限量套裝-演唱會門票、專書與電影票的七二折超值優惠套票回饋鐵粉，一月十日中午十二時起於ibon全面啟售！高流會員另享單購演唱會門票享九五折的會員早鳥優惠，活動詳情依高流官網及官方社群公布為準。(見圖)

高雄流行音樂中心今(七)日說明，主辦的第五屆《真愛秀‧藍寶石大歌廳》演唱會即將於今年五月九、十日母親節檔期隆重再現海音館，本屆以「咱攏五吉」為主題，呼應第五屆里程碑，也以臺語諧音寓意「我們都有錢」的祝福，與藍寶石大歌廳一貫貼近庶民娛樂的文化精神契合，這次演唱會除了重磅邀請黃西田、苗可麗、侯怡君擔綱主持，更有寶島歌王葉啟田、施文彬、王彩樺、張秀卿、王瑞霞等十一位實力派藝人演出力挺藍寶石。

當日售票記者會星光熠熠，三位主持人黃西田、苗可麗、侯怡君合體獻唱〈天天開心〉，熱情預告今年藍寶石演唱會將豪華升級：「重現藍寶石精神傳遞歡樂，一定會讓大家好好享受」！三人在記者會上回憶各自曾和秀場天王豬哥亮的合作經驗，苗可麗感性分享，因為豬大哥最不喜歡人哭，做節目的信念就是把歡樂帶給大家。侯怡君也補充在豬哥亮身上學到十二字箴言「臨場反應、心領神會、自己發揮」。記者會正式公布今年藍寶石五週年演唱會十一位重量級演出卡司後，「寶島歌王」葉啟田驚喜現身演唱經典代表作〈愛拚才會贏〉，笑憶當年秀場的黃金年代，觀眾竟熱情到把門擠破，葉啟田喊話要為藍寶石鐵粉獻驚喜，葉啟田也神來一筆與黃西田相約當個「瀟灑老神童」，續唱下個十年。

文化部影視及流行音樂發展司副司長顏容欣到場支持，期盼透過這樣的舞台，讓不同世代重新認識台語流行音樂的魅力。高市府文化局副局長簡嘉論也強調，高流成立後持續延續藍寶石秀場精神，自製藍寶石演唱會至今已舉辦四屆，票房與口碑皆獲高度肯定，讓民眾再次親身感受這股影響台灣數十年的文化現象，意義非凡。高流執行長丁度嵐則分享高流五年來在打造「學園、樂園、星樂園」的努力，今年也將保持熱情與創造力，期待透過這個舞台，讓三代同堂的歌迷齊聚高流，持續為台語歌曲注入新的文化能量，並呈現高流五週年「Young & Wild & Free」的全新品牌精神。

今年高雄流行音樂中心與藍寶石演唱會雙雙迎來五週年，高流持續深耕流行音樂產業與文史脈絡，以「藍寶石大歌廳」為核心，跨足出版與電影製作，攜手金馬獎最佳紀錄片導演楊力州拍攝《高雄有顆藍寶石》紀錄片、合作遠流出版公司與金獎作者邱祖胤推出專書《高雄有顆藍寶石》，揭開藍寶石大歌廳更幕後不為人知的傳奇故事。高流執行長丁度嵐提到，無論是專書或紀錄片，在創作過程中力求深度與全面，從史料蒐集到田野調查皆面臨不少挑戰，「能共同為台灣音樂文化歷史保存貢獻心力，感到非常榮幸」。遠流出版董事長王榮文、專書作者邱祖胤、導演楊力州、豬哥亮之子謝順福，以及同時操刀專書與紀錄片視覺繪圖的金漫獎漫畫家小莊（莊永新）皆到場力挺，共同為藍寶石大歌廳的文化價值背書。

為回饋長期支持藍寶石大歌廳的忠實粉絲，高流同步推出誠意滿滿的套票優惠，內容包含《高雄有顆藍寶石》專書一本、紀錄片電影票二張，以及《真愛秀‧藍寶石大歌廳》演唱會價值門票二張，總價值六千三百二十元，優惠價僅四千五百八十八元，等同七二折回饋；套票限量一百組（每日五十組、每人限購一組），一月十日中午十二時將與演唱會門票同步於ibon開賣，超殺價格連高流執行長丁度嵐都忍不住直呼「真的太划算」！此外，高流加碼早鳥會員日，於一月九日中午十二時單購演唱會門票享高流會員專屬九五折優惠，也提醒歌迷需提早一日預先免費加入高流會員以符合資格，活動詳情依高流官網及官方社群公布為準。