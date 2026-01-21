2026藍寶石演唱會加碼回饋 憑票現場免費體驗肩頸按摩、復古妝髮造型

第五屆《真愛秀‧藍寶石大歌廳》演唱會將於五月九、十日母親節檔期在高雄流行音樂中心海音館登場，近日記者會公布主持人黃西田、苗可麗、侯怡君與十一位實力派卡司，引發熱烈討論，其中「寶島歌王」葉啟田睽違九年再度登台，資深歌迷紛紛感動留言「真的好久不見！」、「葉大哥重出江湖真的太棒了！」，不僅演唱會結合藍寶石電影和專書的限量套票迅速完售，特區門票亦同步秒殺，高流加碼宣布，歡慶藍寶石演唱會邁入五周年，特別擴大舉辦，演出兩日將規畫古早味市集、卡拉OK歡唱區、復古妝髮與肩頸按摩體驗，打造「藍寶石全民大歌廳」，邀請持票觀眾提早「迺」高流，免費兌換期間限定的周邊體驗活動；活動詳情依官網公告為準，名額有限，依現場排隊狀況兌完為止。(見圖)

廣告 廣告

主辦單位今(廿一)日說明，二○二六《真愛秀‧藍寶石大歌廳》演唱會以「咱攏五吉」為主題，呼應第五屆里程碑，同時透過臺語諧音傳遞財運興旺的祝福寓意，節目集結多位實力派藝人輪番演出，主持人黃西田更預告，本屆將「原汁原味」重現歌廳秀的經典演出公式，帶領觀眾重溫最真實的秀場樣貌。

今年演唱會週邊更擴大規畫免費體驗區，憑演唱會門票提早到高流，不僅可至音浪塔一樓的「榕樹下卡拉OK歡唱區」和「肩頸按摩區」，現場由深耕高雄二十年的杉之秀SPA連鎖芳療護理提供肩頸釋壓、眼周保養與頭部刮療等免費體驗，更於海音館旁增設由高雄在地美髮品牌尤卡髮型集團服務的「復古妝髮體驗區」，可免費享受一秒穿越從龐畢度（Pompadour）到經典半屏山的復古造型；演唱會場外則延續復古氛圍，演出期間將推出集合大腸包小腸、烤黑輪串、草仔粿等經典台灣小吃的古早味市集，直接讓「藍寶石」升級為「全民大歌廳」，成為最超值的全方位孝親體驗！

隨著Focus 13珊瑚廣場進駐高流園區，餐飲、遊樂與生活風格品牌陸續到位，搭配「POP！POP！POP！流行音樂互動展」與「藍寶石《秀場傳奇》故事展」，更讓本屆藍寶石演唱會成為結合音樂、文化與園區風景的孝親一日遊。

高流執行長丁度嵐提醒，藍寶石演唱會門票目前於ibon售票系統持續熱銷中，精彩活動成為過年時贈送長輩的貼心送禮熱門選項，記得提早搶票與家人共度溫馨難忘的「咱攏五吉之夜」。