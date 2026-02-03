2026藍營台中市長人選難產！楊瓊瓔：競爭不是對立而是接力

2026台中市長選戰，相較於民進黨方面早早提名了何欣純，國民黨方面的「姊弟相爭」卻遲遲還沒落幕，對此楊瓊瓔今（4日）凌晨在臉書發文，表示「競爭不是對立，而是接力」，願意與江啟臣一起努力，把競爭交給制度，把結果交給民主，把團結留給台中。至於江啟臣也表示，楊瓊瓔委員是自己敬重的前輩，兩人之間從來不是零和競爭，而是在同一條道路上，不同階段的同行者。

楊瓊瓔表示，最近這段時間，因為國民黨台中市長人選還沒確定，很多基層黨員，很多支持者心裡很不安，焦急，對於基層的關心與期待，她完全理解，也感同身受，因為自己正是從基層一步一步走上來，深知地方最需要的不是對立與內耗，而是方向與確定。

楊瓊瓔表示，對手江啟臣日前談到提到「台中贏，比個人贏更重要」，這句話她很有感觸，也深表認同。她強調，無論是自己或江啟臣，出發點其實是一樣的，都是希望台中能夠更好。她始終相信，民主的價值不是不要競爭，而在於讓競爭有制度、有規矩，最後回到團結。也就是競爭不是對立，而是接力。

楊瓊瓔表示，她相信黨中央一定有足夠的智慧，也有公平的制度，會在合適的時機，讓這份不確定告一段落，接下來，不管制度如何安排，她和江啟臣會一起努力，「把競爭，交給制度，把結果，交給民主，把團結，留給台中」。

至於江啟臣則表示，楊瓊瓔委員是自己敬重的前輩，兩人從來不是零和競爭，而是在同一條道路上，不同階段的同行者，最後同樣也提到「願意把競爭交給制度，把結果交給民主，把團結留給台中」。

