2026藍營新北將定於一尊？ 李明賢爆：劉和然競選團隊成員將陸續離職
[Newtalk新聞] 關於 2026 年新北市長選舉，民進黨將在今（26）日正式提名立委蘇巧慧出戰，藍白方面則有北市副市長李四川、新北副市長劉和然、民眾黨主席黃國昌等人有意角逐。不過，現在有消息傳出，劉和然的競選團隊將於明年一月中陸續離職、歸隊。
雖劉和然有志參選新北市長，也努力製造話題，不過其聲量及民調數字皆不及李四川。本月 6 日，劉和然在個人社群平台秀出自己挑戰演員許光漢的穿搭風格，掀起熱議。本周一（24 日），他針對藍白合議題進行表態，新北市幅員廣大，同時也是台灣的縮影，既然要到新北服務，就一定要了解新北，不然市政銜接的過程中，會出現空窗期。
國民黨台北市議員李明賢昨日在網路節目表示，據他了解，劉和然的文宣及競選團隊，到明年一月中後，會陸續離職歸隊。至於劉和然的競選活動是否會停止運作，李明賢則稱，「聽說啦，他在找一個台階下」，所以，李四川屆時代表國民黨出場應該是沒問題。
國民黨立委葉元之指出，李四川的參選態勢愈來愈清晰，若劉和然團隊選擇退出，正巧李四川正在積極組建團隊。他透露，李已招募了幾名成員，其中還包括來自三大報的媒體人；此外，李近來罕見頻頻接受專訪，並在節目中大談選舉議題，若對市長選舉毫無想法，「按理說不會有這種動作」。
獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
藍白深水區攤牌2／嘉市黃敏惠交棒有懸念 藍基層憂宜蘭提名恐失主導權
地方政壇很早即流傳嘉義不看重政黨色彩，國民黨籍現任市長黃敏惠和已獲徵召的民進黨立委王美惠，已有默契各取所需、藍綠不互打，也就是王這次拿下市長後，黃則回鍋挑戰下屆嘉義市立委。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
影/稱2026藍營不是沒風險 蔡正元點名4縣市：換新人地方不能大意
距離2026九合一選舉僅剩1年時間，其中縣市長部分，民進黨選對會日前已先後提名台中市、嘉義市、宜蘭縣和台東縣的人選，另外新北市長部分，也確定徵召立委蘇巧慧。至於國民黨方面，縣市長是否要藍白合，各界都在關注，對此，前立委蔡正元提醒，國民黨不是沒風險，尤其要換新人的地方不能大意，特別他點名嘉義市和宜蘭縣，另外還有雲林縣和彰化縣，只要是換新人的地方也不能大意。中天新聞網 ・ 16 小時前
備戰2026！他示警國民黨：這4縣市有隱憂
[NOWnews今日新聞]距離2026年九合一選舉僅剩約1年，民進黨的選對會已先後提名多個縣市人選，包括台中市、嘉義市、宜蘭縣和台東縣，其中新北市長確定徵召立委蘇巧慧參選。相較之下，國民黨方面是否與民...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
2026找黃國昌站台？國民黨議員急喊「不要吧」
國民黨新北市議員林金結近日拿出一份有關2026新北市長的內參民調，支持度部分，國民黨李四川39.8%，民進黨蘇巧慧31.2%，民眾黨黃國昌17.2%。對此，民進黨台北市議員林延鳳說，她私下曾問過國民黨的議員，未來選舉會不會找黃幫忙站台，對方回「不要吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
竹縣長選戰 藍軍第1槍 陳見賢宣布參選
隨著選戰逼近，誰將角逐新竹縣長備受關注，綠營情況未明，藍營則似乎暗潮洶湧。國民黨新竹縣黨部主委、副縣長陳見賢24日開出第1槍，成立媒體群組，預計27日正式宣布參選下屆縣長；同黨立委林思銘回應，待提名機制出爐，將參與黨內初選；立委徐欣瑩也表示，靜待黨中央初選機制再回應。中時新聞網 ・ 1 天前
藍軍3人爭取連任 綠拚增席次
高雄市議員選戰早已開跑布局，第11選區現任市議員為國民黨籍黃天煌、王耀裕、邱于軒，以及民進黨籍李雨庭，綠營結構處於劣勢，正積極爭取席次，不僅前副議長蔡昌達、前好好國際物流董事長洪村銘老面孔捲土重來，高雄市長陳其邁前幕僚張耀中新秀拚翻盤，街頭巷尾已掛出多面看板，要爭取曝光度；而藍營3人各擁基層實力，要維持現任優勢、爭取連任，誰能站穩腳跟或殺出重圍，都值得關注。中時新聞網 ・ 1 天前
王世堅對賭！ 若被徵召選北市長將發百份雞排｜#鏡新聞
2026民進黨台北市長選戰人選備受關注，其中民進黨立委王世堅多次被點名，日前他上政論節目，還與主持人對賭，「如果民進黨徵召他參選台北市長，他就認輸發100份雞排」。有鑑於王世堅過往在政壇「逢賭必輸」，也被解讀是否參戰機率大增。對此，王世堅今天（11/26）直言，當下沒想那麼多，是主持人臨時提起的。鏡新聞 ・ 52 分鐘前
