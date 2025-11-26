2026藍營新北將定於一尊？ 李明賢爆：劉和然競選團隊成員將陸續離職

國民黨台北市議員李明賢25日在網路節目表示，根據他了解，劉和然文選及競選團隊，到明年一月中就會陸續離職歸隊。 圖：翻攝自劉和然臉書

[Newtalk新聞] 關於 2026 年新北市長選舉，民進黨將在今（26）日正式提名立委蘇巧慧出戰，藍白方面則有北市副市長李四川、新北副市長劉和然、民眾黨主席黃國昌等人有意角逐。不過，現在有消息傳出，劉和然的競選團隊將於明年一月中陸續離職、歸隊。

雖劉和然有志參選新北市長，也努力製造話題，不過其聲量及民調數字皆不及李四川。本月 6 日，劉和然在個人社群平台秀出自己挑戰演員許光漢的穿搭風格，掀起熱議。本周一（24 日），他針對藍白合議題進行表態，新北市幅員廣大，同時也是台灣的縮影，既然要到新北服務，就一定要了解新北，不然市政銜接的過程中，會出現空窗期。

廣告 廣告

國民黨台北市議員李明賢昨日在網路節目表示，據他了解，劉和然的文宣及競選團隊，到明年一月中後，會陸續離職歸隊。至於劉和然的競選活動是否會停止運作，李明賢則稱，「聽說啦，他在找一個台階下」，所以，李四川屆時代表國民黨出場應該是沒問題。

國民黨立委葉元之指出，李四川的參選態勢愈來愈清晰，若劉和然團隊選擇退出，正巧李四川正在積極組建團隊。他透露，李已招募了幾名成員，其中還包括來自三大報的媒體人；此外，李近來罕見頻頻接受專訪，並在節目中大談選舉議題，若對市長選舉毫無想法，「按理說不會有這種動作」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普頻頻威脅委內瑞拉 鄰國哥倫比亞批「帝國主義」：為了要石油

福衛八號首顆衛星齊柏林27日凌晨升空 太空中心直播