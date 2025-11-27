2026藍營生死戰？蔡正元：地方失守中央鐵輸
[NOWnews今日新聞] 2026年地方選舉逼近，國民黨究竟誰能扛起「最強母雞」大旗？文化大學廣告系教授鈕則勳分析指出，目前仍是立法院長韓國瑜最具影響力，因韓在造勢、議題帶動與語言運用方面，依舊比台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安更具效果。不過，前立委蔡正元則提出不同觀察，並警告國民黨一旦2026地方選舉輸了，那2028中央一定輸。
蔡正元26日在政論節目《鄭亦真辣晚報》中表示，若談國內政治人物的口才，韓國瑜無疑是第一名，他的幽默感、成語引用、自創金句，都能快速吸引媒體目光，迅速登上新聞主要標題，在這方面是「高手中的高手」。然而，他也提醒，韓國瑜雖然在造勢場上自帶魅力，但這些特質不一定適用地方選舉，因為地方與立委選舉的本質不同。
蔡正元進一步說明，立委選舉時，立法院長自然是母雞；但在地方選戰中，各縣市都有不同狀況，真正的母雞會是地方首長。他指出，議員有各自經營多年的地盤，每個區域的選民喜好也大不相同，例如韓國瑜的幽默在台北受歡迎，換到其他縣市可能就不一定吃香，這些差異性，使得選戰策略無法一體適用，但至少「口才好，總比不好強」。
談到2026選戰，蔡正元警告，國民黨別以為部分選區「理所當然會贏」，某些縣市因藍綠選將一比，高下立判，中央可能不需太費心；但也有許多地方從起跑點就相當艱困，例如宜蘭縣、新竹縣、嘉義市等。他建議國民黨中央，至少不要替地方候選人製造麻煩，更要協助補足糧草資源、提供策略與公式。
蔡正元直言，明年的縣市首長選舉將會是國民黨極具挑戰的一仗，若2026不順利，那也別期待2028總統大選能順利。他分析，民進黨即使在地方選舉失利，中央未必會輸；但國民黨若地方失守，中央幾乎必敗，這樣的特殊結構值得所有藍營人士警惕。
