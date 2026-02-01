2026藍營鐵票區恐翻車？新竹縣提名初選戰陳、徐殺紅眼

國民黨籍新竹縣長楊文科年底將卸任，接班布局隨即掀起激烈角力。新竹縣副縣長陳見賢與藍委徐欣瑩雙雙表態爭取黨內提名，黨中央歷經兩度協調仍無共識，確定將進入初選階段。徐欣瑩堅持全民調、強調參選到底；陳見賢則主張回歸黨內初選機制，雙方近日隔空交鋒、互不相讓，戰況激烈、刀刀見骨，能否順利拆彈，正嚴峻考驗國民黨主席鄭麗文的政治智慧。

根據《中評社》2日的報導指出，新竹縣向來被視為藍營鐵票區，綠營已長達25年未能執政，藍營內部普遍認為，只要能在黨內初選出線，勝選機率便大幅提高。然而，近年人口結構快速變化，藍綠板塊已非昔日可比，加上綠營呼聲最高的民進黨籍竹北市長鄭朝方尚未正式表態，藍營若在初選階段先傷和氣，後續選戰勢必更加艱困。

廣告 廣告

相關報導提到，陳見賢雖非全台知名人物，但地方實力不容小覷。去年11月底，陳率先宣布爭取新竹縣長提名時，現場湧入國民黨新竹縣議會正副議長、20多位縣議員，以及上百位鄉鎮長、代表會正副主席與工商團體代表到場力挺，陣仗驚人，展現強烈企圖心。

陳見賢擔任國民黨新竹縣黨部主委長達9年，並已出任副縣長7年，藍營地方組織幾乎盡在其掌握，這也成為徐欣瑩最不服氣之處。今年1月中，黨中央第二次協調破局後，徐公開痛批陳「球員兼裁判」，要求其辭去黨部主委，並主張初選應採全民調。

對此，陳見賢則以柔克剛，甚至一度拋出「開放參選、不辦提名」的構想，讓兩人各自參選，勝負交由選民決定。不過，徐欣瑩並未點頭，主因正是鄭朝方來勢洶洶，「三腳督」對藍營並不有利，更勾起她過去曾吃過悶虧的經驗。

2018年，徐欣瑩以民國黨主席身分參選新竹縣長，與當時藍營候選人楊文科及綠營的鄭朝方形成三足鼎立。選前民調原本領先的徐，卻在投票前遭楊文科逆轉，最終楊以10.7萬餘票、38.20%當選，徐以9.1萬餘票、32.29%居次，鄭則以7.8萬餘票、27.68%落後；而當年替楊文科操盤的重要推手，正是陳見賢。

也因此，深知陳見賢地方實力的徐欣瑩，無法接受國民黨「七三制」（民調70%、黨員投票30%）初選方式，認為相較全民調，對自己並不有利。她更在黨中央公布初選時程前，主動釋出最新民調，顯示三人競逐下，徐以32%居首、鄭30.7%居次、陳17.5%墊底；藍綠對決時，徐對鄭為39.3%比33.8%，陳對鄭則為33.5%比36.1%。

徐欣瑩原意在向黨中央證明，無論三腳督或藍綠對決，她才是最具勝算的人選，甚至表態可接受「開放參選」。未料黨中央仍拍板於2月2日公告初選時程，讓徐氣憤不已。她隨即發出措辭強烈的聲明，直指若黨中央執意與民意對作，將不再受限於不公體制，直接訴諸縣民、參選到底，外界因此揣測其可能脫黨參選。

相較之下，陳見賢則主動請辭黨部主委，展現全力拚初選決心，並以時空背景不同為由，不再主張「開放參選」，僅強調遵循黨內機制完成登記。

該報導也詢問地方人士，陳見賢之所以顯得老神在在，關鍵在於獲得新竹縣議會議長張鎮榮力挺，而張在去年黨主席選舉中支持鄭麗文，這也被視為鄭上任後，桃竹苗多數黨部主委更換，唯獨陳見賢未動的主因。

分析認為，鄭麗文如今夾在地方派系盤根錯節的組織實力，與全民調科學數據之間進退維谷。若最終仍採「七三制」，不排除徐欣瑩真的脫黨參選；若改弦更張，也可能引爆地方反彈。拆彈稍有不慎，新竹縣恐成為2026地方選舉中，藍營最具風險的破口之一。

【看原文連結】