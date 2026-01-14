2026藍營5縣市首長卸任 尚毅夫點名1地：相對麻煩

2026年大選備受各界熱議，其中在新北市、台中市、新竹縣、彰化縣、嘉義市，國民黨籍現任首長侯友宜、盧秀燕、楊文科、王惠美、黃敏惠即將卸任。對此，資深媒體人尚毅夫分析5縣市國民黨的選情，提到國民黨在台中「問題還好」；新北市「相對麻煩」若越晚提名，狀況就越不利；在竹縣與彰化主要是整合問題，嘉義市則是「大勢差不多」。

尚毅夫今（14）日在政論節目《狠狠抖內幕》分析新北、台中、新竹縣、彰化縣、嘉義市選情，新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕即將卸任，在台中，民眾黨台中市黨部主委陳清龍喊話國民黨盡速確認市長提名人選，所以藍白在整合上相對比較沒問題。

新北市方面，尚毅夫接著說，這裡相對麻煩，因為這裡不僅攸關民眾黨主席黃國昌的政治未來，且藍營雖說要在過年前搞定新北市長人選，「就劉和然跟李四川，也沒其他什麼人」，但藍營內部目前對於人選問題也有不滿聲音。而相較之下，民進黨新北市長參選人蘇巧慧已開始進行地方活動和整合，如與議員們聯合活動、共掛看板與春聯，所以國民黨在新北市若越晚提名，狀況就越不利。

至於其他縣市，尚毅夫點出，首先，在彰化縣和新竹縣方面，國民黨在兩地主要是整合問題，其中，國民黨在彰化要是整合不好，「大家勝負難料」，在新竹縣方面，民進黨屬意竹北市長鄭朝方參選縣長，但國民黨在竹縣未必會輸；最後，嘉義市則是「大勢差不多」，就算是藍白合，也「看地上就好」。

