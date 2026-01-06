2026藍白何時合？白委提先談政策願景：簽「正式政黨協議」

面對2026地方選舉藍白合作進度，黃國昌昨（5日）以「三角形」理論稱，兩邊合一定大於第三邊，現在不用太快形成一對一局面，各自將基本盤拚到最大再合；但國民黨副主席蕭旭岑今（6日）稱，3月前藍白要完成提名。對此，黃國昌回應，先談政策政見跟願景，接下來兩邊2026選舉工作小組會對接，針對選舉合作簽署正式的政黨協議。

民眾黨6日上午舉辦「賴政府惡意賴帳」記者會。針對外傳藍白3月整合，但黃國昌昨稱不用這麼快，先將盤撐大再合，那整合時間點何時會比較好？黃國昌表示，自己對傳聞的東西很難評論，但現在在做的事情，就是民眾黨會盡快把2026年地方選舉共同政見跟社會報告，之後跟國民黨面對地方選舉的共同政策願景，也會開記者會跟大家報告。

黃國昌提及，在此基礎之上，先談政策政見跟願景，接下來兩邊面對2026年選舉工作小組會馬上對接，針對2026年選舉合作會簽署正式政黨協議，清楚載明對選民的承諾、要共同推動的政見，也包括各縣市如何相互合作，以最好方式選出最強團隊，給市民最佳的治理，這些都在按部就班進行。

黃國昌指出，民眾黨隨時都準備好推進這項工作，而國民黨內部也有整合工作，因此尊重對方程序跟時間，而這段時間中最重要的事情，就是每個人在自己工作崗位上把事情做到最好，這是最好的選舉方式，不要辜負人民的期待。

此外，關於日前批評民進黨參與初選的立委應先請辭職務，使民進黨反嗆雙標？黃國昌批評，民進黨講這些話的人，自己事情自己面對，別一天到晚拿別人當擋箭牌，超級可笑，自己2018年就提出此主張，對任何人都是一樣。

