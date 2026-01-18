2026藍白共同政見進度！黃國昌曝「內容預擬完成」：還在等國民黨通知

記者詹宜庭／台北報導

黃國昌出席民眾黨2026共同政策綱領記者會前受訪（圖／記者詹宜庭攝影）

面對2026年九合一選舉，民眾黨今（18日）召開共同政策綱領記者會，黨主席黃國昌受訪時表示，這代表民眾黨對台灣社會所做出的共同承諾，以及所提出的願景與目標。未來若有機會上任，民眾黨將秉持「說到做到」的原則與風格，努力實踐這些政見。至於與國民黨的共同政見部分，內容與方向大致上都已預擬完成，只是國民黨仍須進行黨內參選人徵詢的民主程序，目前仍在等待對方通知。

民眾黨上午舉辦「民眾的事，我們的事2026共同政策綱領記者會」，會前黃國昌接受媒體聯訪。黃國昌表示，今天是民眾黨邁向2026年地方選舉的共同政見發表會，這代表民眾黨無論是縣市首長或縣市議員候選人，對台灣社會所做出的共同承諾，以及所提出的願景與目標。未來若有機會上任，民眾黨將秉持「說到做到」的原則與風格，努力實踐這些政見。

廣告 廣告

至於與國民黨的共同政見部分，黃國昌指出，前一陣子雙方智庫已經進行過非常密集的磋商，內容與方向大致上都已預擬完成，只是國民黨仍須進行黨內參選人徵詢的民主程序，民眾黨予以尊重。目前與國民黨的共同政見仍在等待對方通知，確認他們什麼時候完成黨內民主的程序。

媒體也詢問「民眾黨與新竹市長高虹安目前關係如何？2026選舉是否仍會由高虹安代表民眾黨競選新竹市長？」黃國昌回應，民眾黨與高虹安市長關係良好，前兩天才見面，昨晚也才通訊聯絡。另對竹北市長選戰是否已經開始布局？柯文哲妹妹柯美蘭是否為可能人選？黃國昌則說，民眾黨在新竹選區人才濟濟，有能力、有意願、優秀的同志非常多。黨中央一貫的原則就是以公開、公平的方式，挑選最強的候選人代表民眾黨出戰。

更多三立新聞網報導

黃國昌訪美手插口袋惹議！網友翻鄭麗君合照對比 驚呼：外交規格差很大

黃國昌買機票制裁就已開始！他曝美國「5招優雅外交冷暴力」：非常狼狽

藍白2026完蛋了！苦苓斷言：年底會被台灣人用選票教訓

黃國昌訪美反效果！她揭「臭不可聞」慘況：英雄變小丑

